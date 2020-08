Dramen, Dokumentationen, Komödien und Familienfilme

Damit der Kinobetrieb in Zeiten von Corona reibungslos und sicher ablaufen kann, müssen unter anderem folgende Regeln beachtet werden:

Der Eintritt ist nur mit Mundschutz erlaubt. Dieser darf erst am Platz im Kino abgenommen werden. Es gilt ein Mindestabstand von eineinhalb Metern. Zwischen den Personengruppen müssen zwei Plätze frei bleiben. Die Besucher sollten sich nach dem Ticketkauf nicht im Foyer aufhalten und sich gleich in den Kinosaal an ihren Platz begeben. Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Gäste werden gebeten, ihren Namen sowie ihre Telefonnummer in eine Anwesenheitsliste einzutragen, damit eine Nachverfolgung möglich ist. Ein Online-Ticketverkauf ist leider nicht möglich. Das Kassenhäuschen ist jedoch komplett verglast und somit sicher.

Eine Reservierung per Mail oder telefonisch ist derzeit leider nicht möglich, daher sollten die Besucher rechtzeitig erscheinen. Weitere Informationen gibt es unter www.kino-leutkirch.de oder per E-Mail an cineclub@inallermunde.de.