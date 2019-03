Drachen verursacht Stromausfall

Offenbar hat die Föhnwetterlage im Allgäu mancherorts schon herbstliche Gefühle ausgelöst – jedenfalls kam es beim Drachensteigenlassen im Südosten von Kimratshofen am Sonntagmittag um 15.52 Uhr zu einer Kollision mit einer 20 000-Volt-Freileitung der Netze BW. Das teilte das Unternehmen mit.

Vom Stromausfall betroffen waren vor allem Kimratshofen sowie der Gebietsstreifen bis Urlau und damit auch der Center Park. „Glücklicherweise hatte der Verursacher geistesgegenwärtig nicht nur den Drachen sofort losgelassen, sondern im Anschluss auch umgehend die Störungsstelle der Netze BW präzise informiert“, heißt es in der Pressemeldung der Netze BW. Deshalb sei die Bereitschaft auch schon mit den nötigen Gerätschaften ausgestattet gewesen, um am an der Schadensstelle den Fremdkörper aus den Leitungen zu befreien. Nachdem diese selbst keine weitere Schäden aufwiesen, konnten in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg um 16.41 Uhr fast alle betroffenen Haushalte und Betriebe wieder zugeschaltet werden, so die Netze BW weiter. Wenige Minuten später gingen auch noch die verbliebenen rund um die Fehlerstelle ans Netz.