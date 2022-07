Dozenten eröffnen mit einem Konzert

Zum 19. Mal kommen 35 junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt zu den Meisterkursen der Sommerakademie Leutkirch für Violine, Viola und Violoncello nach Leutkirch. Und wie in den Jahren zuvor werden die elf Kurstage eröffnet mit einem Konzert der Dozenten. Sie spielen am Sonntag, 31. Juli, in der Festhalle Leutkirch in unterschiedlichen Besetzungen selten gehörte Werke.

Christoph Schickedanz (Hamburg, Violine), Roland Glassl (München, Viola) und Jan Ickert (Frankfurt/Main, Violoncello) spielen zur Eröffnung das dreisätzige Klavierquartett in g-moll von Franz Xaver Mozart (1791 – 1844). Am Klavier sitzt Uwe Brandt (Saarbrücken). Gemeinsam mit der Pianistin Tomoko Ichinose lässt der Frankfurter Cello-Professor Jan Ickert das Adagio für Cello und Klavier von Zoltán Kodály (1882-1967) folgen. Begleitet von seiner Frau Cornelia stellt der künstlerische Leiter und Viola-Professor Roland Glassl (München) die Sonate für Viola und Klavier, op. 14 von Max Meyer-Olbersleben (1850-1927) vor. Nach der Pause spielt der in den letzten Jahren als Komponist Geigen-Professor Christoph Schickedanz (Hamburg) seine eigene Sonate für Violine und Klavier. Schickedanz wird begleitet von dem Saarbrücker Pianisten Uwe Brandt, der zum ersten Mal als Klavierbegleiter der Geigenklasse an der Sommerakademie beteiligt ist. Zum Abschluss spielen die Dozenten gemeinsam das Klavierquartett in einem Satz des Spätromantikers Richard Franck. Den Klavierpart übernimmt Tomoko Ichinose.

Tags darauf beginnen die Meisterkurse. Zum Kursprogramm gehört es auch, dass ausgewählte Teilnehmer in einigen Akademiekonzerten öffentlich auftreten. Das erste Akademiekonzert wird in diesem Jahr die „Musik zur Nacht“ am Donnerstag, 4. August, um 21.30 Uhr in der Galluskapelle auf dem Winterberg sein. Es erklingen dort ausschließlich Sreicher-Solowerke. Es folgen Konzerte in Bad Buchau, in Isny-Eisenbach und in Lindenberg. Das Abschlusskonzert mit ausgewählten Teilnehmern ist am Mittwoch, 10. August, um 19.30 Uhr in der Festhalle.