Dorfweihnacht lockt Besucher nach Urlau

Sich wetterunabhängig machen, das hat sich für die Organisatoren der kleinen Urlauer Dorfweihnacht, die von Donnerstag- bis Sonntagabend stattgefunden hat, gelohnt. Trotz eher schlechter Wetterverhältnisse am Samstag und besonders am Sonntag, haben viele Menschen es sich nicht nehmen lassen, dem weihnachtlichen Spektakel einen Besuch abzustatten.

Die Organisatoren hatten sich auf die trüben Wetterverhältnisse gut vorbereitet und die Veranstaltung im ehemaligen Heustadels des Gasthofs Hirsch sowie in einem beheizten, großräumigen Weihnachtszelt eingerichtet. „Es ist mehr los gewesen, wie in den vergangenen Jahren. Insbesondere natürlich am Donnerstag und am Freitag“, erklärte Mitorganisator Christian Skrodzki. Insgesamt 43 Aussteller sind vor Ort gewesen und haben die verschiedensten Dinge zum Verkauf angeboten. Wer noch auf der Suche nach einem geeigneten Weihnachtsgeschenk gewesen ist, konnte hier fündig werden.

Die Anzahl verschiedenster und hochwertigster Produkte von Kunsthandwerkern oder Hobbykünstlern war riesig. Ein kulinarisches Angebot, angefangen von einer leckeren Gulaschsuppe über Pulled Pork bis hin zu Grillwürsten und schmackhaften Waffeln, rundete das vielseitige Repertoire ab. Zudem bestand für die Gäste die Möglichkeit, Allgäuer Räucherforellen zu kosten. Kaffee und Kuchen im warmen Stadel sowie im gut temperierten Weihnachtszelt veranlassten die Besucher zum Verweilen. Wer wollte, konnte sich mit einem Glühmost oder einem sogenannten Hirschkuss aufwärmen.