Von regionalen Nudeln über Brezeln bis hin zu Zahnpasta – der Dorfladen „Bäck am Eck“ in Reichenhofen bietet Produkte des täglichen Bedarfs. Doch nicht nur das: Für viele Bewohner der Ortschaft dient das Geschäft als Treffpunkt, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Vor fast sechs Monaten hat Antje Simon-Krause den Betrieb eröffnet. Unterstützt wird sie von Ehemann Rainer Krause. Ein erstes Zwischenfazit fällt positiv aus.

„Der Laden wird gut angenommen“, sagt Antje Simon-Krause im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Besonders groß sei das Interesse in den ersten beiden Monaten nach der Eröffnung im September gewesen. „Da war’s der Hammer“, erinnert sich Rainer Krause. Anschließend sei die Kundenzahl erwartungsgemäß leicht gesunken.

Dennoch ist die Betreiberin mit dem Verlauf der ersten Monate hochzufrieden. Zahlen stehen für Simon-Krause und ihren Ehemann ohnehin nicht an erster Stelle: „Wir wollen da sein für die Leute und für das Dorf. Und das Ganze muss Spaß machen“, erläutert sie ihre Intention. Bei einem Projekt wie dem Dorfladen müsse man „mit Leidenschaft dabei sein“, ergänzt Rainer Krause.

Auch Kinder kaufen ein

Schließlich gelte es im „Bäck am Eck“, sich Zeit für die einzelnen Kunden zu nehmen und beispielsweise ein kurzes Gespräch mit ihnen zu führen. Zum Verweilen steht im Reichenhofener Dorfladen ein Tisch mit mehreren Stühlen parat, an dem regelmäßig Café serviert wird. Auch kleinere Gruppen nehmen laut Simon-Krause regelmäßig dort Platz, um miteinander zu plaudern.

Neben Schülern, Arbeitenden und Senioren würden auch viele Kinder im Dorfladen einkaufen. „Die werden oft von den Eltern mit einem Einkaufszettel losgeschickt“, meint Krause. In größeren Supermärkten sei das vergleichsweise schwer möglich. Ein Großteil der Kunden stammt aus Reichenhofen. Aber auch aus Leutkirch und weiteren Ortschaften würden – vor allem samstags – Männer und Frauen in den Dorfladen kommen. Gründe dafür sind laut Simon-Krause das Flair und die Ruhe in ihrem Geschäft. Zudem bekämen sie in Reichenhofen in der Regel alles, was sie brauchen.

Die Inhaberin hat sich zum Ziel gesetzt, ein möglichst breites Spektrum an Produkten für den täglichen Bedarf anzubieten. Neben Backwaren sind in den Regalen unter anderem verschiedene Obstsorten, Fleischwaren oder Hygieneartikel zu finden. Einen Schwerpunkt setzt Simon-Krause auf Regionalität. So kommen zum Beispiel Nudeln aus Legau, Puten-Spezialitäten aus Nannenbach oder Käse aus Gospoldshofen. Die Backwaren stammen weiterhin von der Bäckerei Steinhauser aus Diepoldshofen. Ein weiterer Lieferant für viele Produkte ist die Firma Utz aus Ochsenhausen. „Wir haben alle Produkte selber probiert“, erzählt das Paar. Schließlich würden regelmäßig Kunden nachfragen, woher ein Nahrungsmittel stamme und wie es schmecke.

Ortsvorsteherin hochzufrieden

Hochzufrieden mit dem Angebot im Reichenhofener Geschäft ist Ortsvorsteherin Renate Falter. „Mein Eindruck ist, dass der Dorfladen gut wahrgenommen wird“, sagt sie auf Anfrage der SZ. Die Betreiberin und ihr Ehemann kommen ihrer Einschätzung nach bei den Bewohnern „gut und freundlich“ rüber. Begeistert von der Atmosphäre im Dorfladen ist Rebecca Inhofer, die täglich dem „Bäck am Eck“ einen Besuch abstattet. Manchmal um einzukaufen, manchmal um eine Tasse Kaffee zu trinken. Ihr gefällt vor allem das „heimelige“ Flair. Der Dorfladen dient ihrer Einschätzung nach als Treffpunkt für viele Reichenhofener, um sich auszutauschen.

Als weiterer Treffpunkt in Reichenhofen steht seit wenigen Tagen auch wieder die Gaststätte Bären an der B 465 zur Verfügung. Ein neuer Betreiber hat dort Anfang Februar die Pforten geöffnet.