Dorfgemeinschaft plant Dorftreff in Friesehofen

Der Verein Dorfgemeinschaft Friesenhofen veranstaltet am Donnerstag, 25. April, um 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Feuerwehrhaus Friesenhofen, um über den Stand des Projektes Dorftreff Café zu berichten. Idee ist laut Mitteilung des Vereins, im Rathaus/Alte Schule Friesenhofen eine Begegnungsstätte in Form eines Dorfladens zu schaffen. Nachdem alle Gaststätten, die Bäckerei mit Laden und die Bank aus dem Ortsbild verschwunden sind, soll der schwindenden Infrastruktur etwas entgegengesetzt werden. Finanziell wird das Projekt auf mehrere Standbeine verteilt. Zum einen hat die Stadt Leutkirch großes Interesse an solch einer Lösung bekundet und der Gemeinderat hat im Februar 2019 das Projekt bewilligt. Zum anderen wurde ein erfolgreicher Förderantrag für EU-Mittel aus dem Leader-Programm gestellt. Dazu kommen natürlich Eigenleistung, Spenden und Veranstaltungen zur Finanzierung.