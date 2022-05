Dorfflohmarkt in Adrazhofen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach erfolgreicher Anmeldezeit freuen sich die Organisatorinnen des Dorfflohmarkts über mehr als 40 Anmeldungen. Am Samstag, den 7. Mai von 10 bis 16 Uhr hofft Adrazhofen auf zahlreiche BesucherInnen des ersten großen Dorfflohmarktes. In fast allen Straßen bieten die privaten VerkäuferInnen vom Babysafe bis hin zur Sammeltasse auch Spielsachen, Kinderklamotten und sogar Mofas zu günstigen Preisen an.