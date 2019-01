Doppelsieg für Leutkircher Skifahrer

Tamina Irmen (im Bild) und Anna Vohrer von der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch haben beim Scott Cup in Todtnauberg gewonnen.

Wegen schlechter Bedingungen und schlechter Sicht auf der Piste musste der Veranstalter auf den Riesenslalom verzichten und stattdessen zwei Vielseitigkeitsslaloms ausrichten. Das heißt, der Kurs war mit Kurzkipper, Flaggentore und Slalomstangen gesteckt. Am Samstag gelang Anna Vohrer der Kampf durch die Stangen bei den Mädchen am besten. Sie holte sich den Sieg in der U16 und fuhr Tagesbestzeit. Ihre Vereinskameradin Tamina Irmen, die in der U14 startet, gelangen ebenfalls zwei gute Läufe. Sie holte sich die Trophäe für den Sieg in ihrer Klasse. Ayk Irmen schied im ersten Lauf aus. Am Sonntag waren wiederum weiche Pistenverhältnisse, sodass die besseren Fahrer nicht ihre Spuren wie gewohnt ziehen konnten. Anna Vohrer holte sich trotzdem den dritten Podestplatz in der U16, Tamina Irmen kam auf Rang elf und Ayk Irmen fuhr auf den vierten Platz in der U16.