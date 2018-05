Domkapitular Thomas Weißhaar firmt 52 Jugendliche

„Firmen“ bedeutet „Stärken, Mut machen“ und trifft damit den Kern und Sinn des Sakramentes der katholischen Kirche. Mit „Mutmacher“ fast identisch war dieses Jahr das Motto bei der viertägig-kompakten Vorbereitung der 52 Firmbewerber mit Pastoralreferent Benjamin Sigg und den Gruppenbegleitern.

In ihrer turbulenten Lebensphase sollen damit die jungen Menschen vom Heiligen Geist begleitet ermutigt werden, wie die Jünger Jesu beim Pfingstereignis.

„Ich möchte in strahlende Gesichter schauen“, so der logische Wunsch von Thomas Weißhaar am Sonntagmorgen in der vollbesetzten Martinskirche. Der hohe Gast aus Rottenburg hatte bei der Firmspende jedem Bewerber zugewandt ein persönliches Wort und offenes Ohr.

In der bündigen, humorvollen und frei gesprochen Predigt legte der Domkapitular den Firmlingen nahe, „der Kraft des Heiligen Geistes zu vertrauen und , den eigenen Talenten und Begabungen folgend, mit Zuversicht den Weg im Leben zu gehen“.

Für die feierlich-musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgten, unter Leitung von Regionalkantor Franz Günthner am E-Piano und begleitet von Sopransaxofonist Leif Dahlem, frisch und berührend gesungen der Jugendchor und Solistin Svenja Banhardt , im Wechsel mit der Gemeinde und besinnlichen Texten.

Dass Thomas Weißhaar bei den Jugendlichen mit seinem Wunsch angekommen ist und mit einem gewinnenden Lächeln die Herzen geöffnet hat, belegt auch die spontane Aussage eines Firmlings beim Verlassen der Kirche: „Der war cool, der Pfarrer.“