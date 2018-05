Doku-Woche im Centraltheater

Gleich zwei Dokumentationen stehen diese Woche auf dem Programm im Centraltheater Leutkirch.

„Free Lunch Society“ (A/D 2017, FSK 0, 94 min) geht am Donnerstag und Freitag, 31. Mai und 1. Juni, jeweils um 20 Uhr der Frage nach, wie eine Gesellschaft mit „bedingungslosem Grundeinkommen“ funktionieren könnte. In der Dokumentation beschäftigt sich Filmemacher Christian Tod mit den Möglichkeiten und Hintergründen des Bedingungslosen Grundeinkommens, das vor wenigen Jahren noch als völlige Utopie galt, inzwischen aber immer mehr Fürsprecher gewinnt, so die Ankündigung. Er spricht dabei mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über die Gründe für das Zerbrechen der Mittelschicht und mögliche Lösungsansätze – eben auch das Grundeinkommen, dessen Idee er rund um den Globus nachspürt.

„Es ist nie zu spät“ (CH 2017, FSK o.A., 88 Minuten) zeigt am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juni, jeweils um 20 Uhr, dass Leben Bewegung ist. Und Leidenschaft ist, das zu tun, was einen glücklich macht. Nach dem Motto „Wer rastet, der rostet“ erzählen Menschen eindrucksvolle Geschichten, wie man im Alter durch Lebensfreude, Ehrgeiz und Beharrlichkeit Berge versetzen kann. „Es ist nie zu spät“ ist ein inspirierender Film über jene Menschen, die auch in den alten Tagen wahrhaftig leben, Regeln brechen, aus Statistiken fallen und Unglaubliches vollbringen. Die Dokumentation von Manuel Schweizer zeigt wie man dem Pressebericht entnehmen kann, Menschen, die auch im hohen Alter den Sport nicht missen wollen und sich voller Abenteuerlust neuen Herausforderungen stellen.