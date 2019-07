Dlia, Casino Blackout und Anhtrazittt auf dem Highmatland-Festival

Das Highmatland-Festival wird am Samstag, 3. August, auf der Leutkircher Wilhelmshöhe stattfinden. Davor möchte das Organisationsteam drei weitere Bands vorstellen – Dlia, Casino Blackout und Anhtrazittt.

Die sechs leidenschaftlichen Musiker, die als Dlia zusammen Musik machen, vereint laut Mitteilung des Leutkircher Jugenshauses vor allem eins: die Liebe zu Soul, Rap und Groove. Dabei seien die erfahrenen Bandmitglieder auch in der Vergangenheit nicht untätig gewesen. Mit ihren Bands performten sie auf den großen Bühnen Deutschlands, etwa auf dem Southside Festival, Chiemsee Reggae Summer, Das Fest Karlsruhe, Splash Festival, No Stress Festival oder als Support für die Beginner.

Für ihre erste EP „Das Leben ist Art I“ haben sich die Jungs laut Veranstalter tatkräftige Verstärkung mit ins Boot geholt. Gina Livia sorge für den souligen Gesang auf der Platte. Executive Producer der EP sei kein geringerer als Joe Styppa, seines Zeichens musikalischer Leiter und Drummer bei Cro, Estikay und Cassandra Steen, und auf dem Highmatland Festival bekannt als Jaime.

Casino Blackout, das Quartett aus Füssen, verbinde melodischen Punk mit deutschsprachigen Lyrics und lasse damit detailverliebtes Songwriting auf einen druckvollen, hymnischen Sound treffen, heißt es weiter. Das klinge sympathisch rotzig, wohldosiert gefühlvoll und angenehm eingängig. Fast 30 Shows in einem Jahr, quer durch Deutschland und Teilen von Österreich, fünf Video-Veröffentlichungen und gemeinsame Auftritte mit Jugendhelden wie Cryssis, Steet Dogs, Real Mckenzies und vielen mehr hätten Casino Blackout zu verzeichnen.

Mit „Beste aller Zeiten“ veröffentlichen die Ulmer Jungs von Anthrazittt eine EP, welche erste Einblicke in das Schaffen des letzten Jahres ermöglicht. Es geht um das Leben, die Liebe und die Freundschaft zusammen mit den melancholischen Gedanken an wundervolle Nächte der Vergangenheit – man könne dem nachtrauern was war oder das feiern, was man hat und noch kommen wird.