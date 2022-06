Dinosaurier-Show für Kinder

Eine interaktive Theaterveranstaltung für Kinder gibt es in der Festhalle Leutkirch, Herlazhoferstraße 9, am Montag, 6.Juni, jeweils um 11,14 und 17 Uhr. In einer 100-Minuten-Show erleben Erwachsene und Kinder computergesteuerte, lebensecht anmutende Dinosaurier-Figuren und menschliche Darsteller in aufwendigen, bis zu 40 Kilo schweren Dinosaurierkostümen. Sie vermitteln 180 Millionen Jahre Dinosaurier-Geschichte auf der Erde, heißt es in einer Mitteilung. Details und Erklärungen zu Leben, Ernährung und Jagen der Dinosaurier liefert ein Paläontologe, der als Moderator durch die Live-Show führt.