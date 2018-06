Dieses Paar ist seit 65 Jahren glücklich verheiratet

„Bei uns hat es gleich geklingelt“, so das spontane Erleben von Georg Litzbarski, als er 1948 bei einem Heimaturlaub aus der Gefangenschaft seine Schwestern im Bauernhof Schmid in Daugendorf besuchte und dort die Tochter Hildegard sah. 1950 folgte die Verlobung und am 30. Mai 1953 die Heirat in der Pfarrkirche St. Leonhard. Aus der Ehe erwuchsen vier Mädchen und drei Buben, mittlerweile ist die Familie um 13 Enkel und sieben Urenkel gewachsen.

Seit 1961 wohnen die Litzbarskis in Leutkirch und erfreuen sich, auch wenn die Beine nicht mehr so wollen, einer guten Gesundheit. Georg vermisst zwar die täglichen Spaziergänge in den Wald, die er bis letztes Jahr unternahm und ist wie seine Frau dennoch zufrieden: „Solange der ‚Computer‘ noch stimmt und man jeden Tag aus dem Bett und sich daheim versorgen kann“.

Dies gelingt dem Jubelpaar bis heute weitgehend selbst: Täglich kocht Hildegard („mir ist es keine Minute langweilig“) mit Leidenschaft das Mittagessen, und mit der Unterstützung des Rollators können sie sich im „immer offenen Haus“ in der Pfingstweide bewegen und ihre Gäste empfangen. Ein festes Ritual am Morgen ist zum Frühstück für Beide die ausgiebige Lektüre der Tageszeitung, um sich vor allem über das Geschehen in der Stadt zu informieren.

Zusammengefunden nach den Wirren des Krieges haben die Jubilare tatkräftig ihre Zukunft aufgebaut. „Wir haben uns gemocht von Anfang an und sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen“, so der Rückblick von Georg, ergänzt von Hildegard, die ihrem „regen Mann, der schafft wie ein Bär“ immer den Rücken freigehalten hat: „Die viele Arbeit hat uns auch zusammen geschweißt“. Während sie insbesondere Haus, Garten und die große Familie versorgte und ehrenamtlich 16 Jahre im Vorstand des Frauenbundes wirkte, war der gelernte Maurermeister auch in der Öffentlichkeit sehr präsent: Langjährig als Stadt- und Kirchengemeinderat, Mitglied im Krieger- und Kameradenverein, DRK, DLRG, Partnerschafts- und Galluskapelle-Verein sowie Vorsitzender der TSG-Turnabteilung.

Bescheiden sind die Wünsche der Eisernen Hochzeiter für ihre Zukunft: „Wir wollen noch möglichst lange im Haus bleiben, wo man so machen kann wie es halt geht. Wir sind zufrieden und das ist das Wichtigste“.