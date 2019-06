Dieser Leutkircher ist das Gesicht der Oberschwabenschau - dank Mama

Der Eichenprozessionsspinner hat zwei Eichen an der Realschule in Ehingen befallen. In den kommenden Tagen wird sich eine Fachfirma mit den gefährlichen Raupen befassen.

Zwei Bäume – einer an der Bushaltestelle und ein weiterer in der Nähe der Hausmeisterwohnung – an der Ehinger Realschule sind aktuell abgesperrt. Schilder warnen Passanten davor, den Bäumen zu nahe zu kommen.

Dort hat sich der Eichenprozessionsspinner breit gemacht, ein Nachtfalter, dessen Raupen mit Haaren überzogen sind, die gefährliche allergische ...