Diese Ziele sind vom Allgäu aus mit dem 9-Euro-Ticket gut erreichbar

Nur noch wenige Tage, dann startet das Neun-Euro-Ticket. Die Nachfrage nach den günstigen Tickets für Regionalbahnen und Busse ist auch hier groß, wie der Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund Bodo berichtet. Das Ticket gilt im Juni, Juli und August. Welche Ziele sich von Leutkirch aus anbieten.

Wenn es darum geht, wohin man jetzt überall günstig mit der Regionalbahn verreisen könnte, ist oft von Orten wie Sylt oder Berlin die Rede. Aber mal ehrlich: Selbst wenn es nicht nur um einen Tagesausflug oder Wochenend-Trip geht, wer möchte schon ernsthaft 17 Stunden in Regionalzügen verbringen?

17 Stunden bis nach Sylt

Denn genau das ist die Reisezeit für die Neun-Euro-Reise von Leutkirch nach Sylt. Immerhin: Wer um 6.35 Uhr in Leutkirch einsteigt, kann, wenn er bei keinem der insgesamt neun Umstiege einen Anschlusszug verpasst, um 23.35 Uhr in Westerland Nordseeluft schnuppern.

Die Redaktion hat stattdessen Ziele mit möglichst wenig Umstiegen herausgesucht, die sich ab Leutkirch für einen Tagesausflug oder Wochenendtrip eignen. Die Fahrzeiten beziehen sich jeweils auf den Samstag, Eine, nicht abschließende und subjektive, Auswahl:

Lindau und München

München und Lindau sind die beiden Endpunkte der Allgäubahn, wodurch sie von Leutkirch aus auch ohne einen Umstieg mit dem Zug gut erreichbar sind. Nach Lindau ist man je nach Verbindung 40 oder 53 Minuten unterwegs.

Dort wartet die historische Inselstadt mit ihren malerischen Gassen darauf, bei einem Tagesausflug entdeckt zu werden. Wer möchte, kann auch den Bodensee bei einer Schiffsfahrt vom Wasser aus erleben. Allerdings gilt hier das Neun-Euro-Ticket bei der Bodensee-Schifffahrt (BSB) leider nicht.

In die bayerischen Landeshauptstadt München ist man bei der im Zweistundentakt fahrenden Direktverbindung eineinhalb Stunden unterwegs. Zwischen schattigen Viktualienmarkt-Markisen und den kleinen Sonnen-Tischchen vor der Bar Centrale erinnere München an heißen Sommertagen schon sehr an Italien, wirbt die Stadt für sich.

Passau und Bayrischer Wald

Die Fahrt nach Passau dauert mit gut vier Stunden zwar etwas länger, weswegen sich die Dreiflüssestadt eher für einen Wochenendtrip anbietet. Dafür ist die Verbindung mit nur einem Umstieg, in München, aber sehr angenehm. Im bayerischen Venedig warten Highlights wie der Dom St. Stephan mit der größten Domorgel der Welt oder das Dreisflüsseeck, wo Donau, Inn und Ilz sich treffen, auf den Besucher.

Zwischen Leutkirch und der Dreiflüssestadt Passau liegt nur ein Umstieg in München. (Foto: Sea Cloud Cruises/dpa)

Wer mehrere Tage hier verbringt, kann das Ticket nutzen, um von hier aus mit dem Bus einen Tagesausflug in den nahen Bayerischen Wald zu unternehmen.

Bad Tölz und Oberstdorf

Nimmt man eine der Direktverbindungen nach München, kommt man mit nur einem Umstieg von Leutkirch aus in rund drei Stunden beispielsweise auch nach Bad Tölz. Vor allem der Anblick der schmucken Marktstraße der Isarstadt dürfte dank der TV-Serie „Der Bulle von Tölz“ vielen vertraut erscheinen. Für Fans der Serie gibt es dort in der Altstadt sogar ein eigenes Museum.

Die Tölzer Marktstraße ist ebenfalls nur einen Umstieg von Leutkirch entfernt. (Foto: Reichle)

Mit ebenfalls nur einem Umstieg, in Memmingen, und in unter zwei Stunden gelangt man über Kempten nach Oberstdorf. Ein Geheimtipp ist der Tourismus-Magnet allerdings nicht, weswegen es hier vor allem an Wochenenden durch das Neun-Euro-Ticket zu einer großen Auslastung bei den Regionalverbindungen kommen könnte. Die Buslinien Richtung Kleinwalsertal sind vom Neun-Euro-Ticket ausgenommen.

Grundsätzlich ist es die gute Anbindung an München, die vor allem bayerische Ziele von Leutkirch aus so attraktiv macht. Während es über Memmingen und Ulm – zwei Städte, die von Leutkirch aus auch gut zu erreichen und immer einen Ausflug wert sind – noch relativ gute Verbindungen Richtung Stuttgart gibt, sieht es Richtung Westen etwas schlechter aus.

Tübingen und Sigmaringen

Mit nur einem Umstieg, in Aulendorf, und in unter drei Stunden gut erreichbar ist die alte Universitätsstadt Tübingen. In der Altstadt liegt dem Besucher eine über 900-jährige Stadtgeschichte zu Füßen. Unübersehbar prägt die Universität das Gesicht der Stadt, vom Altersdurchschnitt her eine der jüngsten Städte Deutschlands, bis heute.

Blumen vor der Tübinger Altstadt und dem Neckar: Die alte Universitätsstadt erreicht man in unter drei Stunden und nur einem Umstieg. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Auf der Fahrt nach Tübingen kommt man bei der schnellen Verbindung über Aulendorf unter anderem in Sigmaringen vorbei. Die ehemalige Residenzstadt der Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen wird bis heute durch das Hohenzollernschloss geprägt. Von dort aus kommt man mit Bus und Zug relativ schnell weiter ins Donautal und nach Beuron.

Das Donautal bei Inzigkofen ist ab Leutkirch mit zwei Umstiegen erreichbar. (Foto: Andreas Beck)

Schwarzwald und die nahe Umgebung

Wer von Leutkirch aus mit der Regionalbahn Richtung Schwarzwald möchte, braucht etwas mehr Zeit und muss öfters umsteigen. Zum bekannten Titisee ist man beispielsweise über vier Stunden unterwegs und muss viermal umsteigen.

Das Neun-Euro-Ticket eignet sich natürlich auch sehr gut dazu, die nähere Umgebung zu erkunden. Inzwischen sind etwa die Busverbindungen Richtung Bad Wurzach und Isny relativ gut getaktet. Während in Bad Wurzach etwa das Ried wartet und in Isny die schöne Altstadt, sind die Dörfer dazwischen oft perfekte Ausgangspunkte für Wanderungen.