Diese Acts gibt’s beim Leutkircher Larifari zu erleben

Das Konzertprogramm für das zweite Halbjahr steht. Der Leutkircher Kleinkunstverein Larifari hat nun die Termine für die kommenden sechs Monate veröffentlicht. Im Bocksaal gastieren werden demzufolge die Nick Woodland Band, Jai Larkan, die Blackbyrds, Colum Sands und Bigger Bang.

Die Nick-Woodland-Band

Den Auftakt macht am 26. August, 20 Uhr, die Nick Woodland Band. Noch immer sei Woodland „der lässigste, beste und vielseitigste Rhythm’n’Blues-Gitarrist weit und breit“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Begleitet wird er von Tom Peschel (Bass), Klaus Reichardt (Keyboard) und Manfred Mildenberger (Schlagzeug).

Oscarpreisträger Harold Faltermeier sagt von Nick Woodland, er sei „ein genialer Gitarrist“. Er arbeitete unter anderen für Giorgio Moroder, Marius Müller-Westernhagen und Georg Ringsgwandl. Darüber hinaus schrieb und spielte Woodland die Musik zu Bruno Jonas’ Kinofilm „Wir Wunderkinder“.

„Inzwischen ist Nick Woodland eine Legende des europäischen Blues, ein kraftvoller Blueser und kreativer Singer/Songwriter. Der Mann mit dunkler Brille, dunkler Melone und britischem Akzent spielt bluesrockige Originals erster Güte“, schreibt der Larifari-Verein.

Jai Larkan

Am 17. September tritt Jai Larkan im Bocksaal von Leutkirch auf. Er ist zum vierten Mal zu Gast beim Kleinkunstverein. Der australische Singer/Songwriter tourt seit mehr als einem Jahrzehnt mit seiner Folk-Rock-Band The Wishing Well durch Europa. Mittlerweile spielte er laut Larifari mehr als 660 Konzerte und verkaufte unabhängig mehr als 60 000 CDs.

Jai Larkan bringe seine Erfahrung als Performer, Sänger und Songwriter nun in ein neues und aufregendes Soloprojekt ein: ein Konzert mit Original-Songs, aufgeführt mit Akustikgitarre, Klavier, Schlagzeug, Percussion und Live-Looping. „Jeder Song ist reich an poetischen und emotionalen Texten, die das Publikum durch seine kraftvolle und eindrucksvolle Stimme erreichen“, heißt es in der Ankündigung.

The Blackbyrds

The Blackbyrds sind am 21. Oktober zu Gast bei Larifari. „Die Band, die rockt“ präsentiert im Bocksaal Retrorock vom Feinsten.

Die Jungs aus Stuttgart (Jonathan/Vox und Rhythm Guitar; Julius und Momo/beide Lead Guitar; Javier/Bass; Max/Drums) schreiben über sich selbst, sie hätten „die Platten unserer Eltern aus dem Keller gezogen und sie zur Religion gemacht. Wir zelebrieren die Sixties in ihrer rauen Art, vielleicht so, wie wir uns dunkle Nächte im Hamburger Kaiserkeller, Astra oder Silber Club vorstellen. Das heißt: keine Lichtshow, kein Subwoofer-Spektakel oder anderer technischer Schnickschnack. Wir spielen authentisch, auf alten Amps, alten Klampfen und lassen dabei den rohen Garagen-Sound der sechziger Jahre rüberschwappen.“

Colum Sands

Der irische Musiker Colum Sands tritt am 13. November im Leutkircher Bocksaal auf. Zu hören und zu erleben sind „Songs and Stories from the North of Ireland“. Sands ist Mitglied der bekannten Sands Family, Sänger, Liedermacher, Multiinstrumentalist und Geschichtenerzähler. „Colum Sands ist für seine faszinierenden, mit Anekdoten und Witzen gespickten Auftritte bekannt und beliebt“, schreibt Larifari.

Obwohl viele seiner Lieder unverkennbar ihren Ursprung in Nordirland haben, überbrückten sie jegliche Grenzen. Colum habe die einzigartige Fähigkeit, Beobachtungen individueller Begebenheiten auf eine universal menschliche Ebene zu transferieren.

Bigger Bang

Zum dritten Mal tritt Bigger Bang am 30. Dezember bei Larifari auf. Im Bocksaal werde es dabei viel Platz zum Tanzen geben, verspricht der Veranstalter. Die Coverband Bigger Bang bilden sechs Vollblutmusiker, die sich ganz und gar der Musik der Rolling Stones verschrieben haben. Sie besteche dabei durch ihren originalen Stones-Livesound.