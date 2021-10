Diebstahlserie bei Amateur-Fußballspielen in der Region - Polizei mahnt zu Vorsicht

Während auf dem Platz gekickt wird, schleichen sie sich in die Umkleidekabinen und haben es auf die Wertsachen der Spieler abgesehen. Die Polizei warnt vor Dieben, die sich im Allgäu und im Landkreis während der Fußballspiele an den Wertsachen in den Kabinen zu schaffen machen. Auch in Unterzeil bei Leutkirch wurden während eines Spieles aus Jacken in der Umkleidekabine rund 200 Euro gestohlen. Insgesamt sind 18 Fußballplätze betroffen.

Die Diebe schlagen vor allem an Wochenenden zu, allerdings gibt es auch Berichte über Diebstähle bei Abendspielen unter der Woche.

Bayerisches und württembergisches Allgäu betroffen

Seit Ende Juli haben die unbekannten Täter bereits 45 Mal zugeschlagen. Laut Polizei sind Fußballvereine aus allen Allgäuer Ligen von der Diebstahlserie betroffen. Die Diebstähle ereignen sich dabei sowohl im bayerischen als auch im württembergischen Allgäu.

Die Polizei sucht Zeugen und warnt Zuschauer und Verantwortliche, besser auf die Umkleidekabinen aufzupassen. (Foto: Symbol: Patrick Pleul/dpa)

Die Diebe greifen während der Fußballspiele zu, wenn alle Aufmerksamkeit auf das Spiel gerichtet ist. Dann verschaffen sich die Täter Zugang zu den - teilweise auch nicht abgeschlossenen - Umkleidekabinen und stehlen aus Jacken und Taschen vor allem Geldbörsen und Bargeld. Allerdings sind auch mehrfach Autoschlüssel gestohlen worden.

Oft haben sich die Täter danach auch an den Autos der betroffenen Spieler und Schiedsrichter zu schaffen gemacht.

Die Ermittlungen der Polizei laufen, allerdings hat sie bisher noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Daher bittet sie darum, bei verdächtigen Vorfällen umgehend die Polizei zu verständigen. Auch die Verantwortlichen der Vereine werden gebeten, während der Spiele auf die Umkleidekabinen aufzupassen.