Diebstahl von Gartenmöbel

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Zeitraum von 22 bis 6 Uhr aus Gärten und von Terrassen in einem Wohngebiet am südlichen Stadtrand von Leutkirch hochwertige Gartenmöbel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Laut Mitteilung der Polizei wurden bislang fünf Fälle im Josef-Siedler-Weg, im Josef-Feger-Weg und im Maria Burger-Weg angezeigt. Ein im Tatortbereich wohnhafter Zeuge teilte mit, gegen 3.30 Uhr aus Richtung der Sportanlagen im Öschweg verdächtige Geräusche eines dort fahrenden Fahrzeugs mit Dieselantrieb gehört zu haben. Personen, die der Polizei Hinweise zu diesen Straftaten oder dem Verbleib der Gartenmöbel geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880, zu melden.