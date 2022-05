Mehreren Diebstähle aus geparkten Autos hat es am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet gegeben. Nicht nur in der Hochvogelstraße, sondern insbesondere im Bereich der Wohnsiedlung „Isnyer Straß“ haben die Unbekannten laut Polizeibericht auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus mehreren Fahrzeugen Wertgegenstände entwendet. Die Polizei bittet daher etwaige Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 zu melden.