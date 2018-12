Ein unbekannter Täter hat zwischen Mittwoch und Donnerstag in unterschiedliche Umkleidekabinen von Turnhallen aus den Sporttaschen Mobiltelefone, Geldbeutel sowie Autoschlüssel entwendet. Mit den Schlüsseln öffnete er die Fahrzeuge auf den Parkplätzen und durchsuchte sie nach weiteren Wertgegenständen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

In der Schulstraße in Leutkirch schlug der Unbekannte am Donnerstag in der Zeit von 19.30 bis 20.30 Uhr zu. Insgesamt wurden fünf Personen bestohlen. Aus der Umkleidekabine sowie aus den Fahrzeugen entwendete der Dieb einen roten und einen braunen Ledergeldbeutel, Bargeld in noch nicht bekannter Höhe, ein Samsung Galaxy J5, sowie vier Fahrzeugschlüssel.

Aus der Sporthalle des Hans-Multscher-Gymnasiums wurden im Zeitraum von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr ein Geldbeutel sowie ein goldenes iPhone 6s entwendet. Am Mittwoch wurde nach Polizeiangaben zwischen 13.30 und 14.30 Uhr aus einer Umkleidekabine der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule ein silbernes iPhone 5s entwendet.

Zuletzt tauchte der Unbekannte laut Polizei am Donnerstag in der Argensporthalle in Wangen auf. In der Zeit von 20 bis 22 Uhr wurden zwei hochwertige Winterjacken, zwei Paar Schuhe sowie vier Fahrzeugschlüssel entwendet.