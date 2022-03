Diebe stehlen Kupfer und Messing von Firmengelände

Edelmetalldiebe haben in der Nacht zum Mittwoch von einem Firmengelände im Herrach aus einem verschlossenen Container Messing- und Kupferspäne gestohlen.Das berichtet die Polizei. Das Metall hatte einen Gesamtwert in Höhe von etwa 3000 Euro. Mit Gewalt brachen die Täter den Container auf, um an das Material zu kommen. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Aufbruchs. Personen, die in der Zeit Verdächtiges beobachtet haben, das mit dem Aufbruch in Zusammenhang stehen könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.