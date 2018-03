Diebe stehlen Fahrzeugteile

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr einen im Unterzeiler Weg geparkten BMW X 5 beschädigt und einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, entwendete der Unbekannte mit einem Schraubendreher vier Sprühdüsenabdeckungen und die Abdeckung vom Gewinde für den Abschlepphaken und verursachte dabei Schäden an der Stoßstange. Ein paar Tage zuvor war am gleichen Ort bereits der Heckscheibenwischer des BMW entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 entgegen.