Ein Bankautomat im Gebäude eines Einkaufsmarktes in der Steinbeisstraße in Leutkirch ist in der Nacht von Sonntag auf Montag von Dieben beschädigt worden.

Die Täter hebelten die Türen des Geldausgabeautomatens auf und versuchten, an Beute zu kommen, scheiterten aber letztendlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Die Diebe zogen unverrichteter Dinge von Dannen und hinterließen am Automaten einen Schaden von etwa 5000 Euro.