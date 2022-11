Dieb macht sich an Autos zu schaffen

Wegen versuchten Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem ein Unbekannter am Dienstag gegen14.30 Uhr an verschiedenen Autos auf einem Parkplatz in der Wurzacher Straße zugange war. Der Täter, der laut Polizeibericht eine dunkle Jacke, eine schwarze Jogginghose und weiße Turnschuhe getragen haben soll, öffnete mindestens ein vermutlich unverschlossen zurückgelassenes Auto und stieg ein.

Nach kurzer Zeit verließ er das Auto und versuchte einen weiteren Wagen zu öffnen, der aber verschlossen war. Ob aus den Autos tatsächlich etwas gestohlen wurde, klärt derzeit die Polizei. Personen, denen zu der Zeit auf dem Parkplatz Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.