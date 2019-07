Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr das hintere Kennzeichen eines in der Leutkircher Eschachstraße geparkten Audis. Personen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84883333, zu wenden.