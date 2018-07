Dieb bricht in Firmengebäude ein

Eine seit Jahren nicht mehr benutzte, selbst gefertigte Trinkgeldkasse, die auf einem Regalboden festgeschraubt war, hat ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Storchenstraße in Leutkirch gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Unbekannte eine Glasfüllung ein und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude.

Um Hinweise bittet die Polizei Leutkirch, Telefon 07561 / 84880.