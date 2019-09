Die zwei Absteiger stehen sich gegenüber

Im Topspiel der Woche in der Fußball-Kreisliga A III hat der SV Eglofs den FC Lindenberg vor der Brust (So, 15 Uhr). Beide Mannschaften haben in der aktuellen Spielzeit jeweils erst zwei Ligaspiele bestritten, was auf Spielverlegungen am ersten Spieltag zurückzuführen ist. Die Ersatztermine der verlegten Partien stehen bereits fest, der SV Eglofs muss am Dienstag, 24. September, um 19 Uhr in Neuravensburg antreten und der FC Lindenberg erwartet am Sonntag, 17. November, um 14.30 Uhr im heimischen Stadion den FC Scheidegg.

Bislang läuft es für beide Teams in etwa gleich gut. So stehen beide Mannschaften mit vier Punkten aus zwei Spielen da. Der SV Eglofs liegt auf dem sechsten Tabellenplatz, weil der FC Lindenberg bisher ein Tor weniger kassierte, befindet sich dieser deshalb momentan auf dem vierten Tabellenplatz.

In Unterzahl gewonnen

Im Spiel in Röthenbach fuhr der SV Eglofs den ersten Auswärtssieg der Saison ein, und das, obwohl die Mannschaft von SV-Trainer Florian Kirchmann ab der 60. Minute nur noch mit zehn Spielern agierte. SVE-Torhüter Stefan Reischmann zog die Notbremse und verhinderte dadurch das 2:0 für den TSV Röthenbach, dafür sah er die Rote Karte. „Wir haben ab diesem Zeitpunkt eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt und konnten das Spiel dann sogar noch in Unterzahl drehen“, meint Trainer Kirchmann. „Der Sieg am vergangenen Spieltag war sehr wichtig für uns“, ergänzt er.

Zum anstehenden Derby meint der Eglofser Trainer, dass die beiden Vereine „eine längere Geschichte“ verbinde und man sich bestens kenne. In der Saison 2017/18 landete der FC Lindenberg auf dem ersten Tabellenplatz und trat als Meister den Gang in die Bezirksliga Bodensee an. Dem SV Eglofs hingegen gelang es, über einen Relegationssieg ebenfalls aufzusteigen. Doch beide Mannschaften konnten in der Bezirksliga nicht genug überzeugen und stiegen wieder ab.

Nun treffen die Teams wieder aufeinander und es ist laut Florian Kirchmann schwer, vorab einen Favoriten auszumachen. „Es wird ein enges, spannendes Spiel, an dem am Ende die Tagesform entscheiden wird. Da es ein Derby ist, und wir ein Heimspiel haben, wollen wir natürlich die drei Punkte bei uns in Eglofs behalten“, sagt der SV-Trainer. Aber den SVE plagen derzeit Verletzungssorgen, die wohl noch eine längere Zeit Bestand haben werden. „Derzeit haben wir fünf verletzte Stammspieler, die wohl auch noch eine Weile ausfallen werden“, meint der Eglofser Trainer. „Die Verletzungen gehen bis zu Knorpelschäden im Knie“, ergänzt Kirchmann etwas niedergeschlagen. Trotz allem wolle man im anstehenden Derby den nächsten Sieg einfahren. Es ist am Sonntag also mit einem kämpferischen SV Eglofs zu rechnen.