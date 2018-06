Die „Wilde Bühne“ überzeugt mit „Helden im Netz“ zum Medienkonsum

Sie ist grenzenlos, verführerisch und – gefährlich: die virtuelle Welt, in der sich Jugendliche gern bewegen. Für die „Wilde Bühne“ aus Stuttgart Grund genug, sich mit Themen wie den soziale Netzwerken, Internet-Communities oder dem Cyber-Mobbing realitätsnah und kritisch auseinanderzusetzen. „Helden im Netz“ nennen die Ensemblemitglieder, meist selbst mit Suchtgefahren vertraut, ihr Präventionstheaterstück.

Am Mittwoch sahen es die drei achten Klassen des Hans-Multscher-Gymnasiums im Cubus, und hatten anschließend Gelegenheit zur Diskussion mit den Schauspielern. Finanziell unterstützt wurde der Auftritt vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“

Eigentlich läuft’s gerade gut im Leben von Max Krüger: Er macht eine Ausbildung, spielt Basketball, hat eine Band und eine hübsche Freundin namens Mia. Doch als die mit ihm Schluss macht, per SMS auch noch, bricht seine Welt zusammen. Aber war da nicht diese rassige Verführerin namens www? „Ich bin alles, was Du willst“, hatte sie behauptet. Und: „Ein Mausklick, und die ganze Welt steht offen.“

Klingt gut, ist es aber nicht. Max flüchtet zu www ins World Wide Web, landet in Chatrooms, bekommt zweifelhafte Ratschläge. Mia nachstellen, anzügliche Fotos posten? www steht schon wieder parat: „Lebe das Risiko, und du bleibst dir treu.“ Er riskiert es und postet. Startet sein Cybermobbing und erntet Hassmails. Entrüstungsstürme auf Facebook, die Band bricht auseinander, selbst die Schwester wendet sich ab. www aber ist noch da. „Jetzt gibt’s nur noch dich und mich, Max. Und bei mir hast Du alle Möglichkeiten“, lockt sie weite. „Wirklich alle?“, fragt Max.

Das Stück ist damit zu Ende, der Besuch der fünf überzeugend agierenden Schauspieler aber noch nicht. Sie begleiten die Schüler in ihre Klassenzimmer, um sich dort mit ihnen (ohne Lehrer) auszutauschen. Wie hätten sich die Figuren des Stücks anders verhalten können? Gehen sie bei Liebeskummer in den Chatroom oder reden sie direkt miteinander? Hat das Smartphone die Kontrolle über das Familienleben übernommen und lebt damit jeder in einer eigenen Welt? Bestimmt Zocken am Computer den Alltag? Die „Wilde Bühne“ möchte mit solchen Fragen zu einem kritischen und bewussten Medienkonsum anregen und (Sucht-)Gefahren deutlich machen. Denn wie heißt es noch im Stück: „Nichts ist, wie es scheint.“