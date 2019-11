Mit einem abwechslungsreichen Programm unter der Leitung von Wolfgang Halder entführen das Jugendblasorchester und die Stadtkapelle Leutkirch am Samstag, 30. November, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), ihre Zuhörer in die Welt der konzertanten Blasmusik.

Im ersten Teil des Konzerts präsentiert das Jugendblasorchester laut Mitteilung unter anderem „Apertum“ von Thiemo Kraas und „Selections from The Greatest Showman“, arrangiert von Paul Murtha. Nach einer kurzen Pause beginnt die Stadtkapelle Leutkirch mit dem Arrangement aus dem Musical „The Woman in White“ von Andrew Lloyd Webber. Außerdem werden Hits aus dem Film Rocky, Klänge aus dem Medley „The Wizard of Oz“ und ein traditioneller Abschluss mit dem Marsch „Tiroler Adler“ von Rudolf Achleitner an diesem Konzertabend aufgeführt. Karten sind im Vorverkauf bei der Touristinfo, Telefon 07561/87154, und im Center Parc, über www.leutkirch.reservix.de oder an der Abendkasse erhältlich.