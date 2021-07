Die Volkshochschule eröffnet die Reihe Sommerjazz

Thomas Siffling (Trompete/Flügelhorn) bringt erst ganz weiche Töne, beschleunigt den Sound, macht Dampf mit rasend schnellen Triolen. Olaf Schönborn steigt mit dem Saxophon kongenial ein, Patrick Manzecchi streichelt, tupft sein Drumset kreativ, geht dann vorwärts.

Jens Loh ist Feinmotoriker an den dicken Saiten, Lothar Kraft am Bösendorfer trifft mit seinen Einwürfen punktgenau. Selten eine so zupackende Version von „Autumn Leaves“ gehört. Dem ursprünglich französischen Chanson, den Chet Baker und Gerry Mulligan ins „American Songbook“ hochgeschossen haben. Ein ewiger Hit.

Ja, dieses Konzert mit Thomas Siffling und seinem Quartett, das die VHS-Reihe „Sommerjazz“ eröffnet, ist ein Erlebnis. Die zahlreichen Besucher in der coronakonform bestuhlten Festhalle – leider kein Open Air-Konzert, das Wetter! – sind begeistert. „Remembering Miles & Chet“ lautet das Motto. Chet Baker, der elegische Star des Westcoastjazz, und Miles Davis, Meister der Pausen und der Töne zur richtigen Zeit – passt das zusammen?

Wunderbar, wenn der Leader die Songs aus Chets Zusammenarbeit mit Mulligan aus dem Jahr 1952 auswählt. Damals ist Chet Baker ein richtiger Popstar, bevor seine Heroinsucht und sein langer Niedergang beginnt, der mit einem tödlichen Fenstersturz in Amsterdam endet. Passt auch, weil dazu die Miles Davis´ Kompositionen von „A kind of blue“ aus dem Jahr 1959 erklingen. Eines der meistverkauften Jazzalben ever, harmonisch, schön. Balsam nach der Bebop-Zeit, eingängiger als das spätere Werk des Trompeters. Wobei Thomas Siffling und Company den Miles weniger atemraubend nervös interpretieren, weniger scharfe Attacke. Friedlicher, cooler.

Matthias Hufschmid freut sich in seiner Begrüßung, dass die Volkshochschule nach der langen Coronapause wieder handlungsfähig ist. „Dank niedriger Inzidenz dürfen wir wieder Kultur machen“. Und das VHS-Programm des Sommers kann sich sehen lassen.

„So what“ erklingt, ein wohlbekannter Titel von Miles, verblüffend virtuos, mit schlafwandlerisch sicherem Timing. „Freddy the freeloader“, kernig, auch von „A kind of blue“. „All blues“ sensibel, zu Herzen gehend. Mit weichem Ansatz „My funny Valentine“, ein Stück, das Baker/Mulligan ebenfalls in den Jazzolymp gehoben haben. Mit mächtiger Spielfreude geht es weiter, die Combo hat fast zwei Stunden Spaß. Der ansteckt.

Viel, viel Applaus. Thomas Siffling bedankt sich mit dem „Abendlied“, das er für seinen damals kleinen Sohn komponiert hat. „Zum Einschlafen, hat leider nicht geklappt“. Zärtlich-schöne Melodie. Da ist viel Liebe drin.