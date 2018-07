Die vierte Orgelmatinée zur Marktzeit gestaltet Nicolò Sari aus Venedig

Es wird mal wieder italienisch in St. Martin. Im Rahmen des Altstadtsommers wird der 1987 in Venedig geborene Nicolò Sari die vierte Orgelmatinée zur Marktzeit am Samstag, 4. August, in St. Martin gestalten. Das Programm heißt „Il gusto italiano“. Gespielt werden natürlich italienische Komponisten wie Vincenzo Petrali oder Padre Davide da Bergamo. Daneben sind aber auch Werke von Louis Vierne und Johann Christian Rinck zu hören.

Sari hat Komposition und Orgel am Konservatorium „B. Marcello“ in Venedig studiert, wo er vor elf Jahren seinen Abschluss mit Auszeichnung ablegt hat. Seitdem hat er zahlreiche Preise in renommierten Wettbewerben unter anderem in Graz und Amsterdam gewonnen. Er trat als Solist beim Kammerorchester aus Ravenna und beim Orchester von Padua und Veneto auf. Außerdem konzertierte er bei vielen Festivals in ganz Europa.

Im Jahr 2004 hat er außerdem die Meisterklasse im Fach Cembalo in Vicenza abgelegt und 2012 dann im Fach Orgel. Er ist künstlerischer Leitung des Venediger Orgelfestivals „Gaetano Callido“ und zudem Titularorganist an der Kirche San Trovaso in Venedig.