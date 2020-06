Die VHS startet wieder am 16. Juni

Den Wiedereinstieg in den Kursbetrieb versucht die Volkshoschule (VHS) Leutkirch nach den Pfingstferien ab dem 16. Juni. Dann sollen laut der Ankündigung verschiedene Bewegungsangebote im Freien stattfinden, und zwar in dem Weinpavillon auf der Wilhelmshöhe.

Das VHS-Bewegungsprogramm erfüllt der Pressemitteilung zufolge alle Anforderungen, die in den Landesverordnungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie formuliert sind. So werden auf einer Fläche von gut 100 Quadratmetern maximal zehn Menschen Sport treiben. Die Teilnehmer werden alle Abstandgebote vor, während und nach den Übungseinheiten strikt einhalten. Es wird die Möglichkeit geben, die Hände gründlich zu waschen und auch zu desinfizieren. Auf Übungen, die die Teilnehmer total außer Atem bringen, wird zunächst bewusst verzichtet, ebenso auf desinfektionspflichtige Sportgeräte. „Wir wollen allen Anforderungen des Infektionsschutzes gerecht werden“, wird VHS-Leiter Karl-Anton Maucher zitiert und weiter „und das bedeutet, dass wir nach der langen Corona-Zwangspause wirklich ganz vorsichtig und achtsam wieder einsteigen.“

Die Teilnehmer werden in einer Anmeldeliste mit allen Kontaktdaten geführt, damit eine Nachverfolgung bei einer eventuellen Infektion möglich wird. „Wir hoffen sehr, dass wir die Listen nicht brauchen werden, aber wenn wir sie brauchen, dann haben wir sie“, so Karl-Anton Maucher. Kursteilnehmer werden ausdrücklich gebeten, auf die Teilnahme zu verzichten, wenn sie erkältet sind oder Fieber haben.

Die VHS Leutkirch steigt nach der langen Corona-Pause mit zunächst fünf Kursen unter der Leitung der erfahrenen Bewegungs-Dozentinnen Sieglinde Seitz und Manuela Kunz wieder in den Kursbetrieb ein. Weitere Kurse (Yoga, QiGong, Rückenfit) sind ab 22. Juni geplant.Folgende Kurse beginnen nach den Pfingstferien: Dienstag, 16. Juni, 18 Uhr: Intervall Mix (ausgebucht); 18.10 Uhr: Sommer-Fit-Mix am Abend (ausgebucht). Mittwoch, 17. Juni, 10.10 Uhr: Aroha; 18 Uhr: Sommer-Fit-Mix am Abend; 19.10 Uhr: Intervall-Mix. Donnerstag, 18. Juni, 17.30 Uhr: Bodytoning-Sommer-Kurs. Alle diese Kurse sind zunächst mit je sieben Übungsterminen geplant.