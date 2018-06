„Die TSG ist in allen Bereichen hervorragend aufgestellt“

„Die TSG 1847 Leutkirch kann auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken und ist in allen Bereichen hervorragend aufgestellt.“ Diese positive Bilanz hat Michael Krumböck in seinem Rechenschaftsbericht am Donnerstagabend im Vereinsheim gezogen.

Der Vorsitzende des mit fast 1800 Mitgliedern in 15 Abteilungen größten Leutkircher Vereins betonte dabei die Vielfalt der Aktivitäten „im breiten und bunt gefächerten Leistungs- und Breitensport“, bei der „unheimlich viel im Ehrenamt geleistet wird“. Nicht unerwähnt ließ er, dass allein 21 Sportler der TSG bei der Stadt geehrt wurden.

Unverzichtbar sei die Geschäftsstelle „als wichtige Zentrale, die sich auch um das Drumherum kümmert“. Mit guten Zahlen konnte zudem Kassiererin Ruth Loleit aufwarten, die damit das rundum positive Bild vervollständigte.

Für Hans-Jörg Henle war es daher ein Leichtes, die einstimmige Entlastung des Vorstandes herbeizuführen. Zuvor zeigte sich der Oberbürgermeister beeindruckt „von der unglaublichen Vielfalt in einer tollen TSG, ohne deren vor allem ehrenamtlichen Engagement die Stadt sehr viel weniger hätte“. Einhellig verabschiedet wurden zudem die vom stellvertretenden Vorsitzenden Walter Binder vorgestellten Änderungen der Vereinssatzung, die durch die Datenschutzverordnung notwendig wurden.

Ein sicher außergewöhnlicher Markstein in der langen Vereinsgeschichte war diesmal der Tagesordnungspunkt „Ehrungen“: Neben einer stattlichen Zahl von langjährig aktiven Mitgliedern wurden zwei „Urgesteinen“ der TSG besonderer Dank zuteil: Konrad Braun, der allein 25 Jahre die Abteilung Reha- und Behindertensport leitete, wurde „als Vorbild und Motivation für den gesamten Verein“ zum Ehrenmitglied ernannt. In gleicher Weise auf eine lange Liste von Verdiensten kann Gerd Heine zurückblicken, der „nicht nur immer Mädchen für alles war und überall dort zu finden ist, wo Not am Mann ist“ (Laudator Stefan Müller), sondern über viele Jahre die Abteilung Skiläuferzunft leitete und zweiter Vorsitzender des Gesamtvereins war. Als Anerkennung dieser Verdienste wurde Heine zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Ehrungen, 50 Jahre Mitgliedschaft: Andreas Engler (Tischtennis), Reinhold Grosseker (Handball), Siegfried Sauter (Skiläuferzunft) und Kurt Stölzle (Turnen); 60 Jahre: Irma Braun, Edith Dietenberger und Pauline Schröter ( alle Reha- und Behindertensport).