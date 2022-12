Die Suche nach Leutkircher Einbrechern geht weiter

Einbrecher hatten es vor einigen Tagen auf gleich zwei Vereinsheime sowie eine Gaststätte in der Stadt Leutkirch abgesehen. Wie eine Sprecherin des Ravensburger Polizeipräsidiums auf Anfrage mitteilt, könne derzeit noch nicht gesagt werden, ob in allen Fällen derselbe Täter am Werk war.

„Dies ist aber natürlich Teil der Ermittlungen, die das Polizeirevier Leutkirch gerade sehr intensiv betreibt.“

Es gebe mehrere Erkenntnisse und Spuren, über die die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ aber keine Auskünfte geben will. Neben den Einbrüchen in Leutkirch seien auch in anderen Städten im oberschwäbischen Raum Einbrüche in Gaststätten verzeichnet worden. Ein Zusammenhang liege allerdings „nicht auf der Hand“.

Auch Einbrüche in Autos

Müssen die Gaststätten-Betreiber in diesen Tagen vor Einbrüchen sorgen? Davon will die Polizei nicht sprechen. Dennoch würde ein generell größeres Bewusstsein bei der Absicherung nicht schaden.

„Neben Einbrüchen verzeichnen wir derzeit auch immer wieder Diebstähle aus Pkw, bei denen der Täter den Umstand nutzt, dass die Fahrzeuge unverschlossen abgestellt werden“, schreibt die Polizeisprecherin.

Bei den jüngsten, versuchten Einbrüchen in die Vereinsheime scheiterten die Täter jeweils an verschlossenen Fenstern und Türen.

In der Gaststätten gelang es dem Unbekannten, ein Fenster aufzubrechen und einen vierstelligen Geldbetrag zu stehlen.