Die Stuttgarter Kammersolisten spielen in der Leutkircher Festhalle

Im Zeichen des Beethoven-Jahres 2020 steht das Gastspiel der Stuttgarter Kammersolisten um den Pianisten Christoph Soldan am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr in der Festhalle Leutkirch. Nach Mozarts berühmter „kleiner Nachtmusik“ und Roberts Fuchs‘ Serenade Nr. 1 erklingt im zweiten Teil des Konzertes Beethovens viertes Klavierkonzert, so die Ankündigung.

Die Stuttgarter Kammersolisten wurden 2014 vom Geiger Daniel Rehfeldt zusammen mit dem Pianisten Christoph Soldan gegründet. Im Repertoire der Musiker befinden sich neben Werken der Kammermusik auch symphonische Werke und Klavierkonzerte. Das sechsköpfige Ensemble verbindet mit hoher Virtuosität kammermusikalische Durchsichtigkeit mit symphonischer Klangpracht, heißt es in dem Schreiben.

Christoph Soldan studierte an der Hamburger Musikhochschule. Der Durchbruch zu einer regen, internationalen Konzerttätigkeit gelang durch eine gemeinsame Tournee mit Leonard Bernstein im Sommer 1989. Christoph Soldan ist künstlerischer Leiter mehrerer Konzertreihen innerhalb Deutschlands.

Daniel Rehfeldt studierte am „Mozarteum“ in Salzburg Violine, Viola und Kammermusik. Anschließend beschäftigte er sich mit „Historischer Aufführungspraxis“ und studierte „Alte Musik“ und Barockvioline. Daniel Rehfeldt ist seit 2011 künstlerischer Leiter der „Stuttgarter Kammersinfonie“ und war stellvertretender Konzertmeister der Baden-Badener Philharmonie.

Mit Christoph Soldan und Daniel Rehfeldt musizieren Yuki Mukai (zweite Violine), Igor Michalski (Viola), Hugo Rannou (Violoncello) und Florian Bony (Kontrabass)

Karten gibt es im Direktverkauf bei der Touristinfo Leutkirch, Telefon 07561 / 87154, bei der „Schwäbischen Zeitung“ unter Telefon 0751 / 29555777 und online unter tickets.schwäbische.de sowie am Konzertabend selbst ab 16 Uhr an der Abendkasse in der Festhalle Leutkirch.

Die Karten kosten im Vorverkauf 17, für VHS-Mitglieder 16, ermäßigt zehn Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 19, für VHS-Mitglieder 18, ermäßigt zwölf Euro.