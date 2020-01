„Die Streuer“ verteidigen ihren Titel

Zum 31. Mal hat der SV Herlazhofen sein Hallenfußball-Gerümpelturnier in der Leutkircher Seelhaushalle veranstaltet. Das Team die Streuer aus Leutkirch konnte den Titel im Finale gegen Tequila Deluxe verteidigen.

Die 18 Mannschaften wurden in drei Gruppen eingeteilt und schon in der Vorrunde gab es enge und spannende Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften aus jeder Gruppe qualifizierten sich dann für die Zwischenrunde, die in vier Dreiergruppen ausgespielt wurden. In diesen Dreiergruppen kamen dann die zwei Erstplatzierten ins Viertelfinale.

Letztendlich konnten sich die Mannschaften von Unverbesserlich, Dreckbärenbande, Junge Zicos, Baba & Die Jungs, Die Streuer, Zeistigsbolzer, Tequila Deluxe und Woizabomber für das Viertelfinale qualifizieren. Hier gab es vier klare Siege der Erstplatzierten aus der Zwischenrunde gegen einen jeweils Zweitplatzierten. Für das Halbfinale qualifizierten sich Unverbesserlich, Die Streuer, Junge Zicos und Tequila Deluxe. Im ersten Halbfinale standen sich Unverbesserlich und die Steuer gegenüber. In einem sehr spannenden und ausgeglichenen Spiel konnte keine Mannschaft in der regulären Spielzeit ein Tor erzielen und somit musste das Neunmeterschießen über den Einzug ins Finale entscheiden. Hier waren Die Streuer mit 4:2 die glücklichere Mannschaft. Das zweite Halbfinale konnte Tequila Deluxe klar mit 6:1 gegen die Junge Zicos für sich entscheiden. Das Neunmeterschießen um Platz drei gewann Unverbesserlich gegen Junge Zicos mit 5:3

Das Finale zwischen den Mannschaften Die Streuer und Tequila Deluxe war eine klare Angelegenheit. Die Streuer spielten ihre Klasse aus und ließen dem Gegner beim 4:0 keine Chance.