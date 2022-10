Die Sportfreunde feiern ihr 50-Jähriges

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Oktober feierten die Sportfreunde Urlau im Kultur- und Gemeindetreff Tautenhofen ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem Festakt. Vorsitzender Michael Tronsberg konnte neben den Gründungsmitgliedern Paul Breins, Walter Karg und Ewald Bosch auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Videobotschaften der verschiedenen Abteilungen zeigen die Vielseitigkeit des Vereins von Jung bis Alt. Michael erzählt in seinem Jahresrückblick, mit welchen Aktionen das Jubiläum gefeiert wurde. So wurde eine Fahrradsegnung, ein 9-Meter Turnier und ein Jahresausflug durchgeführt. Danach folgten die Grußworte von OB Henle, Ortsvorsteher Peter, Pastoralreferentin Sofia Kirchschlager und Roland Fritz vom Sportkreis RV. In ihren Reden verdeutlichen sie den hohen Stellenwert des Ehrenamts.

Paul Breins erzählt im ersten Teil der Vereinsgeschichte beeindruckend, wie sie als sportbegeisterte Burschen auf selbstgebauten Sperrholzplatten, zuerst im Mesnerhaus und später in der „alten Schule“, spielten. 1972 gründeten sie den Tischtennisclub Urlau, um eine Jugendmannschaft melden zu können. Durch den Umzug in die neue Mehrzweckhalle 1978 folgten neue Abteilungen und der TTC wurde 1982 in die Sportfreunde Urlau umbenannt.

Michael Dorn berichtet im zweiten Teil der Vereinsgeschichte von den Veranstaltungen, die den Verein geprägt haben, wie zum Beispiel der Faschingsnachmittag, die Jazz-Wettbewerbe und das Bschittschapfa-Turnier. Auch ist der Verein auf mittlerweile elf Abteilungen angewachsen.

Unter der Leitung von Simone Breins wurden folgende Mitglieder geehrt:

Für zehn Jahre Mitgliedschaft Florentine Schöpf, Christine Häge, Martin Schädler, Johann Bummele, Monique Schretzmair, Klaus Karg und Anja Mader; für 25 Jahre Mitgliedschaft Sonja Blum und Hermine Oettinger.

Neben den Vereinsehrungen wurden an diesem Abend weitere Ehrungen von Verbandsebene durch Roland Fitz überreicht: STB-Ehrennadel in Bronze: Hermine Oettinger und Brigitte Dorn; DTB-Ehrennadel in Silber Tanja Heinz; SSV-Ehrennadel in Silber Manfred Heinz; WSJ-Ehrennadel in Gold Monika Frick, Margit Böhm, Martina Dorn und Simone Breins; WLSB-Ehrennadel in Bronze Anton Heinz; WLSB-Ehrennadel in Silber Marga Zindstein und Brigitte Dorn; WLSB-Ehrennadel in Gold Simone Breins, Michael Tronsberg und Gabriele Schulten.

Außerdem erhielt Michael Dorn die Sportkreis Ehrennadel Gold für seine herausragende Leistung für den Urlauer Sportverein.