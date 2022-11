Die Soulsisters singen im Bocksaal

Die Soulsisters kommen am Samstag, 19. November, in den Bocksaal nach Leutkirch. Mit neuen Eigenkompositionen, Evergreens, Loveballaden, Oldies sowie Gospels und Musicalhits möchten die beiden Sängerinnen ihr Publikum begeistern und berühren, heißt es in der Ankündigung. In der Pause gibt es Getränke und die Gäste können beim „Soulsister-Gewinnspiel“ mitmachen. Der Hauptgewinn ist eine Überraschung. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Es gibt eine Abendkasse, eine Vorreservierung ist nicht möglich. Mehr Infos gibt’s unter www.soulsisters-twins.de.