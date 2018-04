Die „Shakin‘ Pin‘s“ geben ihr Debüt

Die fünf Vollblutmusiker Marco, Jo, Hardy, Pitt und Olli sind wahrlich keine Unbekannten in der hiesigen Szene. Nun tun sich die sympathischen Jungs zusammen und starten unter dem Namen „Shakin‘ Pin‘s“ durch. In ihrer wilden Bühnenshow treffen tanzbare Surf- und Rock´n´Roll-Klassiker auf zuckersüße Teddyboy Balladen. Partylaune ist bei ihren Auftritten garantiert. „Wir wollen die typischen Rockabilly-Klischees aufmischen. Alle Party-Begeisterten können mal wieder richtig abrocken“, meinen die Jungs zu ihrem Debüt-Auftritt am kommenden Freitag, dem 27. April, im Historischen Dorfgasthof Hirsch.

Einlass ist um 19.00 Uhr und das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro an der Abendkasse und 6 Euro im Vorverkauf. Kartenreservierung online über www.dorfgasthof-hirsch.de/hirsch-stadel/veranstaltungen oder per Mail an gastgebern@dorfgasthof-hirsch.de.