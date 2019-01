Die schöpferische Kraft des Plötzlichen

Eine breit angelegte Auswahl von Bildern des Künstlers Manfred Scharpf wird ab Donnerstag, 7. Februar, bis Ostern in der Landesvertretung von Baden-Württemberg bei der EU in Brüssel präsentiert. Aus diesem Anlass gab es in den Räumen des Künstlers auf Schloss Zeil eine Vernissage für kunstinteressierte Besucher.

In seinen Begrüßungsworten verwies der Landtagsabgeordneter Raimund Haser darauf, dass Kunst und Politik viele Gemeinsamkeiten hätten. Gehe es doch bei beiden mit Blick auf Tradition und das Heute mit den plötzlichen Veränderungen darum, was behalte ich, was verändere ich. In der Kunst könne sich daraus Neues entwickeln, soll aber doch in der Umsetzung planbar und berechenbar sein. Dazu zitierte Haser den bedeutungsvollen Satz „Die Digitalisierung braucht analoge Antworten“.

Spezialist alter Techniken

Ein Künstler wie Manfred Scharpf, der ein analoger Künstler sei, könne hierzu Antworten geben. Als Spezialist alter Techniken mache ihn – so Renata Scharpf in ihrer Laudatio – sein malerisch handwerklicher Kanon unabhängig von Ideologien und Moden. So, könne er kritisch auf die zeitgeschichtlichen Entwicklungen blicken und mit seiner Malerei auch die Betrachter befähigen, die Menetekel an den Wänden zu erkennen, in einer Welt, die sich ihm einmal als paradiesischer Garten dann wieder als Garten der Lüste präsentiere.

Kunstwerke enstehen laut Renata Scharpf zumeist aus dem plötzlichen Einfall, oder aus einem unerwarteten Ereignis, das uns aus eingefahrenen Denkspuren herausführe und neue Potentiale ins Blickfeld rücke. Seine Bilder könnten dabei behilflich sein, denn sie sensibilisierten uns für die Fallen, in die wir uns allzu leicht verstricken ließen. Wer sich mit diesen Gedankengängen in der Ausstellung, einem Querschnitt aus älteren und neuen Bildern mit aktuellen Bezügen, umschaut, wird tiefere Reflexionen anstellen. So wird er in dem Bild „Windsbraut“, in dem ein paar Wespen um ein bildschönes Gesicht auftauchen und die Menschen in fluchtartige Panik verfallen lassen, Panikmache der Zeit erkennen oder im „Work in Progress – Plötzlich“ aus dem Jahr 2019 Szenerien hinterfragen, wie sie das Leben unserer Zeit schreibt.

Eine Begegnung mit dem Streetartkünstler Deniz Lacroix ließ in gemeinsamer Herangehensweise Werke mit ganz unterschiedlichen Stilelementen entstehen, wie in „M.T. Sunrise“ oder in „Dionysos“, in die der französische Künstler mit graffitiartigen Elementen leuchtende Farbe in das von Scharpf grau gehaltene Bild brachte. Bemerkenswert ist das Bild „Sophia lauscht“. Sophia steht mit ausdrucksstark gemaltem neugierigem Blick vor einem diffus gemalten Wald von Bäumen und scheint in eine Welt hinein zu lauschen, die allem Anschein nach noch ganz intakt erscheint.

In seinem neuesten Werk, einem Christusbild, sollen Kommunionkinder aus Unterzeil und Diepoldshofen nach einem Wunsch der Eltern mitgestalten können. Zunächst ratlos, aber einer plötzlichen Eingebung folgend, setzt sich Scharpf mit dem ominösen „Salvator Mundi“ auseinander, einem Leonardo zugeschriebenen Werk, das für 450 Millionen Euro einen Käufer gefunden hat, aber inzwischen von der Bildfläche verschwunden ist. Die Kinder können das graufahle Bild und somit auch die Welt mit Farbe zum Leuchten bringen.