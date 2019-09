Die Reeperbahn in der Leutkircher Brühlstraße

Auch Leutkirch hatte vor vielen Jahren eine Reeperbahn. Anders als auf der Hamburger Reeperbahn war an der Leutkircher Brühlstraße nachts um halb eins sicher nicht viel los. Und außerdem hieß der langgezogene Platz zur Herstellung von Seilen hier nicht wie im Norddeutschen Reeperbahn sondern Seilerbahn.

Eine lange Geschichte war dieser Leutkircher Seilerei nicht beschieden, und in den vergangenen Jahrzehnten überwucherte die Natur die Anlage. Seit der Busch- und Baumbestand auf dem Grundstück an der ausgehenden Brühlstraße beseitigt wurde, ist neben dem großen Schuppen auch die 60 Meter lange überdachte, nach Süden offene und schon einige Zeit dem Verfall überlassene Seilerbahn zu sehen. Demnächst sollen die Reste der Seilerei einer dichten Wohnbebauung weichen.

Metzlersche Seilerei

Die Akten des Bauamtes belegen, dass 1883 der Seiler Friedrich Metzeler mit dem Bau eines Magazins – noch an der Memminger Straße, heute ein großes Wohngebäude – den Grundstein für den handwerklichen Betrieb zur Seilherstellung ins Gebiet der damaligen Grasgärten verlegte, der sich dann bald an und über die heutige Brühlstraße verlagerte.

1898 wurde dem Matthäus Metzeler der Bau eines Seilerbahn-Häuschens an der Brühlstraße genehmigt. Die zunächst auf dem Gesuch angegebene Länge von acht Metern ist durchgestrichen und in 20 Meter abgeändert. 1907 darf – ausgehend vom Magazin an der Memminger Straße – eine 60 Meter lange Seilerbahn gebaut werden, überdacht, mit jeweils 2,5 Metern Höhe und Breite. Die ersten drei Meter konnten mit Bretter verschalt werden, die Abdeckung sollte ein Ziegeldach sein.

1936 wurde gegenüber der Seilerbahn auch an der Brühlstraße das erhaltene große Gebäude als Seegrasschuppen gebaut, auf dessen Dachboden noch eine Maschine steht, die nach Auskunft des Museums der Bodensee-Seilerei in Stockach vor etwa 100 Jahren hergestellt wurde und zur Herstellung der Litzen diente, der Stränge, die dann in unterschiedlicher Zahl zu Seilen oder Tauen gewickelt wurden. Auch Stroh und Seegras wurden verarbeitet (Stricke oder Binder). Seegras-Seile wurden in der Notzeit auch zu Schuhsohlen zusammengeheftet.

Seilerei-Geschäft in der Stadt

Die Seiler-Familie Metzeler hat schon 1832 das heutige Haus Merk (Marktstraße 34) übernommen, in dem ab 1818 der Seiler Vogler sein Geschäft betrieben hatte. 1911 verzeichnet das Gewerbesteuer-Kataster bei Seilermeister Matthäus Metzeler: Handel mit Seil-, Spezerei- und Fettwaren und Fabrikation von Schmiere in geringem Umfang. Das Adressbauch von 1950 nennt noch zu dieser Adresse Seilermeister Matthäus Metzeler.

Als kleine Werkstatt diente dem Geschäft die ehemalige „Wahrsage“ (Folterkammer) der Stadt an der Stadtmauer hinter dem Hof. Heute ist dort die kleine Museums-Seilerei untergebracht, in der neben verschiedenen Gerätschaften und einfacheren Apparaten zur Litzenherstellung ein Meisterbrief von 1923 zu sehen ist, ausgestellt von der Handwerkskammer Ulm für den 1899 geborenen Paul Metzeler. Über dem Brief der Vermerk: Seilerei Metzeler 1832 bis 1962.

Danach übernahm Elektro-Merk das Geschäft; einige Zeit wurden dort noch Waren der Seilerei Metzeler verkauft. Das Museum bietet vor allem für Kinder Vorführungen zur Strick- und Seilherstellung. Eingeführt wurden diese Vorführungen von einem inzwischen verstorbenen Seiler, der bei Metzeler in dieser Werkstatt gelernt hatte und die Museumsseilerei mit gestaltet hat.

Bei der Aufgabe des Geschäftes in der Stadt war wohl auch an der Brühlstraße der Seilerei-Betrieb schon eingestellt. Der große Schuppen wurde zeitweilig für Metallverarbeitung und Elektronikhandel genutzt, die mit Genehmigungsproblemen zu kämpfen hatten. Nach Besitzerwechsel gab es keine durchgehende Nutzung mehr. Auch das alte Magazingebäude (Hausnummer Memminger-Straße) hatte schon bald neue Besitzer bekommen, war aufgestockt und zum stattlichen Wohngebäude ausgebaut worden.

Seilerei Heel

An die zweite Seilerei in Leutkirch erinnert die Parallelstraße zur Wangener Straße mit ihrem Namen Seiler-Straße. Sie wurde gebaut und betrieben von der Seilerfamilie Heel. Der Vater Heinrich (1840-1891) hatte hinter der Gerbergasse sein Handwerk praktiziert. Der Sohn Heinrich (1877-1961) kaufte 1903 an der Wangener Straße zwei Ackerparzellen vom Radwirt Hummel und baute dort – weit außerhalb Etters – eine mechanische Seilerei; der zweistöckige Werkstattbau war acht Meter lang, die anschließende Seilerbahn 70 Meter.

1906 erwarb Heel in der Stadt das Haus Kornhausstraße 8 und betrieb dort eine Handlung, in der neben Seilerwaren auch Spezereien, Samen und Viktualien verkauft wurden. Auch Getreidehandel gehörte zum Geschäftsbereich, wie die Gewerbesteuerliste von 1922 ausweist.

Im Adressbuch 1935 firmiert Heinrich Heel nur als Kaufmann, nicht als Seilermeister. Sein Bruder Hans (1884-1963) war ebenfalls Seilermeister, teilweise in Zusammenarbeit mit dem Bruder, teilweise selbständig in einem kleinen Betrieb in der Charlottenstraße (1940). Beide Brüder gaben noch zu Lebzeiten ihre Geschäfte auf. Die Nutzung des Ladens in der Kornhausstraße, 1976 auch der Besitz, ging an Tabak-Wagenseil. Die Heelsche Seilerei wurde 1951 von der Firma Kugler zur Herstellung von Holzspielzeug und Kisten genutzt. Nach dem Großbrand waren 1953 eine Glaserei und dann eine Zimmerei Pächter. Mit dem Verkauf und dem Umbau des ehemaligen Werkstattgebäudes zu einem Einfamilienhaus begann 1959 die Wohnbebauung, die schon in den 1930er-Jahren auf der anderen Straßenseite eingesetzt hatte.

Vergleichbare Entwicklung

Die Entwicklung der beiden Werkstätten und Ladengeschäfte ist sicher mitbedingt durch den wirtschaftlichen und technischen Aufschwung, den es in Deutschland nach der Reichsgründung 1870 bis zum Ersten Weltkrieg gab. Die weitreichenden Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg haben ebenfalls bei beiden Geschäften zu deren Aufgabe geführt.

Die Wirtschaftsgeschichte der Familien im Einzelnen, auch ihr gegenseitiges Verhältnis zu verfolgen, wäre sicher hoch interessant. Kleine Momentaufnahmen dazu bieten die Anzeigenseiten des Allgäuer Volksfreundes um 1910. In kleinen, bis auf den Firmennamen gleichen Inseraten wird immer im August geworben für: Seegrasbänder und Garbenstricke.