Die nächste Sause

Kinderfest geglückt. Am Wochenende fand das Highmatland-Festival statt. Schon am Mittwoch geht es in Leutkirch aber mit viel Unterhaltung, Sport und Kultur weiter. Das nächste Altstadtsommerfestival steht an, erst am 12. August wird sich die Stadt dann in die Sommerpause verabschieden.

„Wir sind mit dem Stand der Vorbereitungen zufrieden“, sagt Organisator Tezer Leblebici. Das Programm sei wieder sehr abwechslungsreich, insbesondere die K-4-Nacht am 3. August erwähnt er. Mehrere neue Sponsoren oder Unterstützer konnten für das Festival gewonnen werden. Event-Koordinatorin Linda Waldhoff nennt die Stadthexen, die während der K-4-Nacht die Eingänge kontrollieren werden. Fünf Euro werden als Obulus in diesem Jahr generell verlangt. Auch den Ausschank beim Bahnhof der Nationen am 11. August werden die Hexen übernehmen. Dazu kommen die Anglerfreunde, die sich bei der großen Vespertafel zum Auftakt am 1. August einbringen werden.

Auch die „Schwäbische Zeitung“ wird wie in den vergangenen Jahren das Festival aktiv begleiten. So wird das Medienhaus unter anderem wieder das Beach-Volleyball-Turnier auf dem Markplatz präsentieren. Am 2. und 3. August wird dann in der SZ-Beacharena um Punkte gekämpft. Auch als Vorverkaufsstelle für Tickets wird die SZ-Geschäftsstelle zur Verfügung stehen. Während der K-4-Nacht am 3. August wird in den Räumen der SZ der frühere Stadtplaner Claudio Uptmoor seine Kunstwerke zeigen. Unter dem Motto „G–4“ wird er Gezeichnetes (Zeichnungen von Köpfen in Holzbuntstiften), Gemaltes (Tuschezeichnungen auf Holz mit Gouache), Geklebtes (Collagen mit handgeschriebenen Texten) und Gedrucktes (Linolschnitte mit handgeschriebenen Texten) zeigen.

Die wichtigsten Termine:

1. August, 18 Uhr, Eröffnung des Festivals auf der Open-Air-Bühne beim Rathaus mit Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. Es spielt der Fanfarenzug Leutkirch. Ab 18.30 Uhr wird die Marktstraße zur großen Vespertafel. Unter dem Motto „Leutkirch vespert“ ist jeder eingeladen, mit Familie und Picknickkorb in die Innenstadt zu kommen.

2. August: Ab 16 Uhr Beachvolleyballturnier für Leutkircher Firmen in der SZ Beacharena1; 19 Uhr erste Oase der Ruhe und Besinnung in der Gedächtniskirche.

3. August: K-4-Nacht, um 23 Uhr großes Sommernachtsfeuerwerk über der Altstadt.

4. August: 11.15 Uhr Orgelmatinee zur Marktzeit in der Kirche Martin.

6. August: Talk vorm Bock (19.30 Uhr) mit Dorothea Schrade, Michael Hetzer und Daniele Gabriele. Moderation: Karl-Anton Maucher

7. August ab 9:30 Uhr: Leutkircher Kindertag mit großem Programm in der Altstadt; 20 Uhr: Die Propeller – ein Allgäuer Gitarrentrio mit unvergleichlichem Sound auf dem Marktplatz. (bei Regen im Bocksaal).

8. August, 19: Uhr Musical-Revue-Night. Bliems Bunte Bühne und Solisten von Joy of Voice präsentieren Ausschnitte aus der Welt der Musicals am Bouleplatz. Benefizveranstaltung.

9. August, 20 Uhr: Leutkircher Sommernachtstraum mit Murat Parlak, Open-Air-Bühne am Rathaus (bei schlechter Witterung in der Festhalle).

11. August, 15 Uhr: Bahnhof der Nationen am Bürgerbahnhof mit der Band Noir Blanc. 17 Uhr Duathlon in der Innenstadt der TSG Radabteilung.

12. August, 9:30 Uhr: „Leutkirch frühstückt!“ und Quietsche-Entchen-Rennen. 17 Uhr „Klassische Soiree“ in St.Anna.