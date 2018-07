Die Musik spielt, die Proben sind oft schwierig

Bei Auftritten in der Öffentlichkeit, die freitäglichen Standkonzerte bilden dafür beste Beispiele, glänzen die Musikkapellen der Großen Kreisstadt. Dafür gibt es Beifall. Eher ins Hintertreffen gerät, dass viele Ensembles nur unter erschwerten Bedingungen proben können.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle spricht am Mittwoch vor dem Gemeinderat auch über den so wichtigen Beitrag der Musikkapellen zum kulturellen Geschehen in der Stadt. Rund 30 Musikerinnen und Musiker hören das gerne. Später aber weist er auch auf den gar nicht so einfachen Spagat hin, nachvollziehbare Wünsche ins Machbare zu übertragen. Bedürfnisse erkannt, belastbare Lösungen noch nicht in Sicht, auch das hat Henle klargestellt.

Doch es gibt erste Signale, in den kommenden Jahren eine noch nicht in Stein gegossene Prioritätenliste abzuarbeiten, um die schwierigen Raumverhältnisse für die Kapellen zu verbessern. Spätestens nach der Sommerpause will sich die Verwaltung in die Pflicht nehmen lassen, zumindest in städtischen Gebäuden Probenabende wieder attraktiver gestalten zu können. „Aber wir müssen jonglieren, alles hängt auch von der konjunkturellen Entwicklung ab“, meint Henle.

Damit gleitet die Aussprache am Mittwoch gleich ins Grundsätzliche darüber, dass Ausbauten auch mit Kosten verbunden sind. Hochbauamtsleiter Martin Waizenegger kann ein Lied davon singen. Er präsentiert erste Entwürfe und Kalkulationen, er verweist auch auf denkbare Fördermöglichkeiten, er kann aber noch keine festen Zusagen geben. „Vieles ist nur grob geschätzt.“

Klar ist aber eines: Die Musikkapelle Gebrazhofen rangiert in der Prioritätenliste ganz oben und soll auch mit Mitteln aus dem städtischen Haushalt unterstützt werden. So einfach aber ist es nicht, die Wünsche im bestehenden Feuerwehrhaus unterzubringen, in dem auch der Schützenverein, das Deutsche Rote Kreuz und der Bauhof untergebracht sind. Nicht mehr haltbar, ist eine erste Kostenschätzung von Ende 2017. Da stand noch der Betrag von 164 000 Euro in den eingereichten Unterlagen. Waizenegger rechnet aber mit einer Summe, die sich im Bereich von 200 000 Euro bewegen dürfte. Mittlerweile sieht sich die Kapelle wiederum in der Lage, bis zu 40 000 Euro in Eigenleistung zu erbringen. Sie würde sogar die Stadt damit entlasten, bis zu 100 000 Euro vorzuschießen.

Der Gemeinderat hat am Mittwoch aber keine endgültigen Beschlüsse getroffen. Zu viele Details sind noch in der Schwebe. Dazu zählt auch, gerade bei Planungen wie auch bei Eigenleistungen die Kompetenz vor Ort mit einzubinden, um den eigenen Stab zu entlasten. „Wir sind da sehr offen“, sagt Hans-Jörg Henle.

Vier weitere Projekte für die kommenden Jahre sind dennoch klar beschrieben worden. So geht es in Willerazhofen darum, in der Mehrzweckhalle einen eigenen Proberaum über der auch von anderen Einrichtungen benutzten Bühne zu schaffen. Das Hochbauamt kalkuliert dafür allerdings mit Kosten in Höhe von rund 300 000 Euro. Mittelfristig will die Stadt auch für die Musikkapelle Heggelbach und die Musikkapelle Wuchzenhofen die Lage verbessern, alles abgestimmt mit Dorfentwicklungsmaßnahmen.

Noch komplizierter könnte es in Merazhofen werden, weil dort auch mit der Kirchengemeinde Verhandlungen anstehen. Es geht um mehr als um einen Proberaum, es geht konkret um die Suche nach der Schaffung von Bauplätzen.