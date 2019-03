Die Mischung macht’s

„Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühn?“ Wer kennt es nicht dieses olle Gedicht vom ollen Geheimen Rat aus Weimar, das einst zur Grundausstattung bildungsbürgerlichen Rüstzeugs gehörte wie Schillers „Glocke“. „Tatort“-Star ChrisTine Urspruch scheute kein Risiko und stellte diesen abgenudelten Goethe-Klassiker an den Anfang ihres Programms „Musikalische Lesung“, das sie am Sonntagvormittag zusammen mit dem republikweit bekannten Saxophon-Virtuosen Christian Segmehl präsentierte. Für solch ein Programm bedarf es der Courage und eines ausgeprägten Selbstbewusstseins. Die zwei Stars des Sonntagvormittags verfügen über beides. Der Mut zum Risiko der Veranstalter lohnte sich zudem, wie der proppenvolle „Hirsch“-Saal – trotz gehobener Preisklasse – bewies.

Das Etikett „musikalische Lesung“ ist so ein bisschen das Gleiche wie die reichhaltige Pralinenschachtel im Filmklassiker „Forrest Gump“ – es ist viel drin, und wenn man Glück hat, für jeden Geschmack etwas. Die Urlauer Besucher hatten Glück. Urspruch/Segmehl präsentierten eine gute sortiere Text-Auswahl: Goethe, ein Gutsle von Ringelnatz („Segelschiffe“) , besinnliches von der leider viel zu unbekannten Dichterin Mascha Kaleko und eine Auswahl ausgewählter Herzensergüsse von gleichermaßen verschiedenartigen wie einzigartigen ausgewählten Protagonisten wie John Lennon, Ludwig van Beethoven und Anton Tschechow. Es spricht für die große Klasse Segmehls, dass er nicht nur die „Moldau“-Weise, die die meisten nur von der Brecht-Version her kennen („Am Ufer der Moldau wandern die Steine/es liegen drei Kaiser begraben in Prag/es bleibt groß nicht das Große/ und klein nicht das kleine“) filigran intonierte, sondern auch schwer verdauliche E-Musik dem Publikum nahebrachte. Segmehl: „Mit dem Sopransaxofon Pavarotti nachzu ahmen ist anspruchsvoll.“ Segmehl ist es zurecht auch, weshalb er jedem Anspruch gerecht wurde.

Ein lebhafter Tango

Das ist bei einer Figur wie dem Ober-Beatle John Lennon natürlich einfach und bei Allzeit Klassikern wie „All my lovin“ jede Sekunde Zuhörens – gerade von Segmehls Saxophon präsentiert – wert. Weshalb allerdings am Schluss des Lennon-Liebesgedichte-Blocks an seine erste Frau Cynthia das honigsüße, von ihm gehasste „Yesterday“, intoniert werden musste, bleibt wohl das Geheimnis der Lesungs-Macher, ebenso die Placierung von „Freude schöner Götterfunke“. Künstlerische Freiheit.

Diese Freiheit nutzte Segmehl dann erfreulicherweise auch zu einem lebhaften Tango von Astor Piazzola zum Ergötzen der Zuschauer weidlich, während Chris Tine Urspruch Novellchen von Martin Sutter zum besten gab. Sutter ist einer der erfolgreichsten nicht nur eidgenössischen Schriftsteller, doch seine Fans werden merken, dass seine Glossen zwar sehr leicht und sehr gut verkäuflich, doch ebenso leicht vergänglich sind. „Huber spannt aus“ heißt der Glossen-Band des rührigen Eidgenossen – da tat es gut, dass Frau Urspruch von der gar zu leichten Muse auch ausspannte, einen Tropfen bitteren Realismus` in den Kelch sutterischer Nonchalance goß und den anbetungswürdigen Joseph Roth („Abschied vom Hotel“) dem gebannten und sichtlich angetanen Publikum nahebrachte: „Ich bin fremd in dieser Stadt, deshalb war ich hier so heimisch.“

Nach diesen fulminanten und beeindruckenden Eindreiviertelstunden war auch da gesamte Publikum sowohl mit dem Gebotenen, wie auch mit den Anbietenden heimisch, weshalb nach einem – wie üblich gewöhnungsbedürftigen – ‚Jandl-Gedicht Segmehl mit der unsterblicken Nat King Cole-Weise („When I fall i Love with You“) zusammen mit dem TV-Star Adieu sagte. Beifallsumrauscht von beglückten Besuchern – die Mischung macht’s halt.