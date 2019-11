Die Messe klingt prachtvoll im Sudhaus

Eine tolle Idee des Saxophonisten Christian Segmehl: Die Messe „Son Of God“ von James Whitbourn einmal außerhalb eines sakralen Raums aufzuführen. Ein neues Publikum zu erreichen. Das Projekt im Sudhaus der Brauerei Härle wird zum Riesenerfolg. Es kommen so viele Menschen, dass Brauereichef Gottfried Härle kurz vor Beginn den Eingang abschließen muss, niemanden mehr einlassen kann. Da hilft auch kein heftiges Klopfen an Tor und Fenstern.

Wahnsinnig viel Platz ist in der Halle mit den blitzblank blinkenden Kupferkesseln nicht. Zumal sich ja auch der vielköpfige Chor „Tritonus“ aus Ochsenhausen aufstellen muss, die Sopranistinnen singen im ersten Stock. Also wird das Publikum, das sich zunächst in der Malztenne sammelt, in zwei Hälften aufgeteilt. Der eine Part genießt die Messe, der andere bleibt und hört neue Popsongs. Danach wird gewechselt. Der Pop-Part bezaubert, kommt an. Corinne Choi-Schutz, Gesangslehrerin der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, am Klavier, an den Mikros zwei ihrer Schüler, Winona Turr und Antonius Kauf, plus Percussionbegleitung von Noah Prestel. Die beiden haben vielversprechende Stimmen, singen von Liebe und Herzschmerz. Aber auch einen Song gegen die Ausgrenzung von Schwulen und Lesben durch die Kirche: „Take Me To Church“ des irischen Sängers Hozier. Eindrucksvoll auch durch die beiden Backup-Stimmen von Winona Turr und Choi-Schutz.

Im Sudhaus geht es feinsinnig-spirituell zu. Die rund halbstündige Messe des 1963 geborenen Whitbourn ergreift mit schwebenden Chorlinien, gregorianischen Anklängen, die sich nahtlos in die nie zu expressive Tonsprache einfügen. Klaus Brecht dirigiert seinen Chor sauber, beherzt, an der elektronischen Kirchenorgel unterstreicht der Wuchzenhofer Christian Schmid das Klanggemälde. Die Akustik im Sudhaus ist verblüffend gut, und ja: die besonderen Akzente setzt der ebenfalls in Wuchzenhofen lebende Christian Segmehl mit seinem Saxophon. Aufschrei, Himmelsrufe, Meditation, Frieden. Beeindruckend.

Teil drei findet in der fast aus allen Nähten platzenden Malztenne statt, weltliche Chormusik auf hohem Niveau. Und mit einer Einführung in die hohe Kunst des Saxophonspiels. Als der Belgier Adolphe Sax das Saxophon erfand, brauchte er Promotion. Jules Demersseman schrieb eine „Fantasie“, die alle Facetten des neuen Instruments zeigt. Ein Bravourstück für den virtuosen Christian Segmehl.