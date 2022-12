Die Königin der Instrumente und das Saxophon erklingen

Die Glocken von St. Johannes rufen und die im neo-byzantinischen Stil gestaltete Wuchzenhofener Kirche füllt sich. Vor Tagen hörte dort die Gemeinde aus dem Johannesevangelium „Am Anfang war das Wort… „ Jetzt erwarten die Zuhörer eine Klangwelt aus den Pfeifen der Königin der Instrumente und dem Rohrblattinstrument Saxophon.

Christian Segmehl und Christian Schmid lassen die Sonate in B-Dur von Felix Mendelssohn-Bartholdy den Rahmen bilden, indem zwischen den vier Sätzen das Sopran- das Alt- und das Baritonsaxophon mit modernen Kompositionen brilliert. Zur Raumklangerfahrung trägt bei, wenn Christian Segmehl spielend in das Kirchenschiff schreitet, und das in direktem Anschluss an das Allegro con brio sein Solo „ No Rest“ virtuos spielt. Die vielen Läufe und Sprünge erklären den Titel. Den Zuhörern wird es wärmer, auch das con brio (mit Feuer) von Christoph Schmid heizt ein. Das folgende Andante religioso hilft zur geistlichen Besinnung, es ist gefühlvoll registriert.

Das Weltgeschehen ist nun mal voller aufregender Ereignisse, und dies hat Christoph Enzel (geb. 1978) zur Komposition angeregt, die den Titel trägt: „So this is what happended“. Segmehls Finger haben dabei viel zu tun, wenn er das aufgeregte Weltgeschehen mit diesem Stück auf dem Altsaxophon spiegelt. Für seine folgende eigene Impro nimmt er das Baritonsaxophon und liefert den Besuchern den satten Tonumfang dieses Instruments. Er lässt es mit ruhigen Basstönen angehen, dann ein Klopfen und aufbauende bedrohliche klingende Tonfolgen. In der NS-Zeit galten Saxophone als Instrumente der „Entarteten Musik“, beziehungsweise „Negermusik“, obwohl der belgische Instrumentenbauer Adolphe Sax die Erfindung schon in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts gemacht hat. Die Zeit des Jazz war erst später. In dem Gemälde „Großstadt“ von Otto Dix ist der Mittelpunkt der dekadenten Szene der Saxophonspieler der Zwanziger Jahre.

Dieses Rohrblatt Instrument hat verwandte Register bei der Orgel, die Zungenpfeifen. Und die lässt Christian Schmid im Allegretto der Sonate klingen. Verwandschaftspflege und den Instrumenten. Der vierte Satz dieser Sonate mit seinem majestoso und Choralanspielungen schließt den ersten thematischen Teil.

Von Denis Bedard (geb. 1950) stammen die drei Sätze der Sonate für Altsaxophon und Orgel. Dieses und die beiden folgenden Kompositionen spielen beide Instrumente zusammen. In einem triumphalen Schlussakkord endet das Allegro. Der warme Ton und das Vibrato des Saxophons in Pablo Casals „Song oft he Birds“ erinnern an den berühmten spanischen Cellisten. Segmehl phrasiert als würde er den Bogen eines Cellisten führen beide Musiker bringen darin ein Klangbild zum Erleben als seien exotische Vogelstimmen im Regenwald zu hören. Die Kulissen dazu bilden die festlich leuchtenden Christbäume in der Kirche.

Johann Pachebels (1653 -1706) Kanon und Gigue darf den guten Schluss dieses außergewöhnlichen Konzerts geben. Bedächtig lässt der Organist die Basstöne schreiten während der Überbau mit dem Baritonsaxophon wetteifert. Passend zur Jahreszeit, wenn auch nicht zum Wetter, kündigt nach dem begeisterten Applaus Christian Segmehl die Zugabe an: aus Vivaldis Jahreszeiten: Der Winter.

Es gibt noch zwei Konzerte dieser Tour: am 2. Januar um 19 Uhr in St. Maria in Isny und am 3. Januar auch um 19 Uhr in der Kirche in Wuchzenhofen. Mit dem NDR Elbphilharmonieorchester ist Christian Segmehl zwischen den Jahren in drei Konzerten dabei, wobei das Silvesterkonzert um 17 Uhr live in der ARD zu sehen und zu hören ist.