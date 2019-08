Die Kleinsten haben Spaß auf dem Rad

Beim Altstadtsommerfest in Leutkirch (ALSO) ist am späten Samstagnachmittag der 14. Bergsprint-Duathlon in der Altstadt gewesen. Neu in diesem Jahr war das Kids Race, ein Kinderevent für die Kleinsten mit Lauf- oder Kinderrad. Die Kinder waren laut Mitteilung unter dem Beifall der Zuschauer voll bei der Sache.

Los ging es für Kinder von zwei bis vier Jahren mit dem Laufrad. Sie starteten am Beginn der Fußgängerzone Nord, das Ziel war nach etwa 100 Metern der Duathlon-Zieleinlauf am Rathaus. Der zweite Rennlauf für Kinder von drei bis sechs Jahren mit dem Kinderrad wurde mit einer Einführungsrunde durch das Safety-Rad gestartet. So sollte den Kindern die Strecke, die dreimal mit Wendemarken durchfahren wurde, erklärt werden. Da der Spaß im Vordergrund stand, wurden bei diesen Rennen keine Ergebnisse ermittelt. Jeder Teilnehmer durfte auf die ALSO-Bühne und wurde mit einer Medaille und einem Eisgutschein belohnt.

13 Mannschaften starteten im Anschluss in den einzelnen Klassen in dem von der Radabteilung der TSG Leutkirch organisierten Bergsprint. Es waren ideale Wetterbedingungen, als die Läufer am Gänsbühl starteten. Einen Kilometer ging es für sie eine Runde durch die Altstadt auf den oberen Graben steil über den Postberg hinauf. Die Partner auf dem Rennrad – gelaufen und gefahren wurde in Zweierteams – warteten schon in der Wechselzone auf Ablösung, um ihrerseits dreimal eine 2,3 Kilometer lange Runde über die Schneegasse in die Marktstraße hinauf zur Wilhelmshöhe und wieder am Pfefferbergweg über eine Treppenrampe zurück zum Marktplatz zu absolvieren.

Die Läufer gingen nach dem Wechsel nochmals auf zwei Runden. Max Engel von der TSG setzte sich nach der Ablösung mit Läufer Tommy Janson an die Spitze des Radfeldes und fuhr für den Läufer einen guten Vorsprung heraus. Sie erreichten die Gesamtbestzeit von 21:46 Minuten. Da neben den Leistungen der Spitzenteams auch der Spaß nicht zu kurz kam, bekam das letzte Team einen Kasten Bier. Bei der Siegerehrung auf dem Marktplatz bekam jeder Teilnehmer eine Urkunde.

Weiterhin gab es für die Erstplatzierten der Klassen Pokale und Preise. Organisator Valentin Kegreiß war stolz auf sein 30-köpfiges Team und den reibungslosen Ablauf mit nur einem Sturz. „Vielen Dank an alle Helfer, das Rote Kreuz und die Leutkircher Firmen, die Preise gespendet haben“, sagte Kegreiß. Viel Applaus gab es am Streckenrand von den Zuschauern, die sich vor allem an spektakulären Stellen platziert hatten.