„Die Kirche ist die gelebte Gemeinschaft von Gläubigen“

„Schauen Sie einmal um, wer alles da ist“, mit dieser Aufforderung hatMeinrad Dufner gleich zu Beginn seiner frei gesprochenen, zugewandten Fastenpredigt am Sonntagnachmittag in der Martinskirche sein Thema „Der Kirche ein Gesicht geben“ auf den Punkt gebracht. „Ihr Leut‘ sind die Kirche, nicht allein die Amtsträger bis hinauf nach Rom“, so der Benediktiner, ebenfalls mit Anspielung auf den Namen der Allgäustadt.

Kein Platz für Jammerlappen

„Ihr seid das Licht der Welt, vielseitig und ungemein kraftvoll.“ Dabei sei kein Platz für „Jammerlappen“, die nur das Negative sehen. In einer „verbeulten Kirche“, wie Papst Franziskus beschrieb, dürfen auch Fehler gemacht werden, denn „wer hat gesagt, dass wir perfekt sein müssen?“ Dabei gehe doch unglaublich viel gut, wie beispielhaft bei Menschen, die Kinder erziehen oder Angehörige pflegen, die den Kopf für den Schutz der Natur hinhalten.

In der Kirche brauche man Visionäre wie auch Praktiker, „Ohrenmenschen, die das Gras wachsen hören“, Mutige, die vorausgehen und Vorsichtige, die Gefahren erkennen. „Gott hat uns vielseitig geschaffen, denn der Gleichschritt ist nicht jesuanisch“, so der Prediger aus der Abtei Münsterschwarzach. Bezug nehmend auf das Hungertuch des nigerianischen Künstlers Chidi Kwubiri, das seit Aschermittwoch im Chor der Kirche hängt, sei es zudem wichtig „einander nahe zu sein, denn Jesus war ein (be)rührbarer Mensch“. Dabei müsse trotz großer Seelsorgeeinheiten „die Kirche im Dorf bleiben und dafür sorgen, dass die Gemeinde lebendig bleibt“. Im beständigen Sichzuwenden, auch am Arbeitsplatz und im Privatleben, trage die Kirche ein lokales Gesicht. „Haben wir Mut, Christ zu sein, ziehen wir unser Martinshemd an, gehen wir hinaus ohne Kirchendepression, jeder an seinen Ort. Bleiben Sie bei Ihrem Glauben, und das Evangelium wird weitergehen“, so die Schlussworte von Pater Dufner.

Stimmige Musik zur Unterhaltung

Ihm galt der Dank von Pfarrer Karl Erzberger mit den Worten: „Wir alle sind eingeladen, der Kirche ein Gesicht zu geben.“ Für die stimmig-musikalische Gestaltung sorgte Organistin Magdalena Dolp mit zwei Chorälen von Johann Sebastian Bach und der „Cantilène réligieuse“ von Theodore Dubois.