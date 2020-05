Leutkirch (khs) - „Endlich wieder gemeinsam Gottesdienste feiern“: Mit diesem Satz zum Beginn seiner Predigt zur Eucharistiefeier am Sonntagvormittag war Philipp Groll sichtlich die Freude anzumerken.

Lob und Anerkennung fand der Diakon zudem für die vielen Freiwilligen der Gemeinde, die in den vergangenen acht Wochen nach dem christlichen Leitbild „Augen und Ohren auf und dann Handeln“ einen Hilfsdienst für Menschen in der Not eingerichtet haben. Um füreinander da zu sein brauche es, wie in der Urkirche, aber auch „einen Kraftort der Begegnung“.

Getrennte Ein- und Ausgänge

Dank der Lockerungen in engen Grenzen von Politik und der Diözese ist nun der Kirchenraum für Gottesdienste wieder geöffnet: Mit getrennten Ein- und Ausgängen, Handdesinfektion, mit für zwei Meter Abstand sorgenden abgesperrten Bänken und Markierungen sowie einer Kommunion mit Hostie-Zange und Servietten wurde dabei für die konsequente Einhaltung der strengen Auflagen gesorgt, die auch ein Verbot des Mitsingens umfassen. Für die feierlich musikalische Gestaltung sorgten ein Schola-Quartett mit mehrstimmigen Liedsätzen, auch im Dialog mit dem Kantor, unter Leitung von Franz Günthner, der zudem die Orgel spielte.

Sie gemeinsam, die Ordner sowie Mesner Thomas Maier ( der nach Stefan Aumann seit April nun im Dienst der Gemeinde ist ) sorgten so für den würdevollen Ablauf der Heilige Messe. Ihnen allen, wie „der noch kleinen begrenzten Schar im Kirchenschiff“ galt der Dank von Pfarrer Karl Erzberger, der dann den Segen spendete.