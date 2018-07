Die Wertungsspielergebnise in Altusried sind am vergangenen Sonntag beim Bezirksmusikfest im Festzelt verkündet worden. Die Vorträge mit dem Pflichtstück „Terra Pacem“ und dem Selbstwahlstück „Virgina“ fanden bereits im Juni statt. Wie Martina Metz mitteilt, erreichte die Kapelle aus Heggelbach in der Oberstufe mit 88 Punkten ein „Sehr gut“. Es war das erste bayrische Wertungsspiel in der Oberstufe unter der Leitung von Sandra Hodruß.